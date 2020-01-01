هل حقق الهلال السعودي 6 بطولات في موسم واحد؟

الهلال الذي تأسس على يد الشيخ عبدالرحمن بن سعيد (رحمه الله) تحت مسمى الأولمبي

يُعدّ الهلال أكثر الأندية تحقيقاً للبطولات على الصعيد المحلي والقاري، حيث يمتلك تاريخًا كبيرًا جعله في مصاف الأندية على الصعيدين السعودي والآسيوي.

الهلال الذي تأسس على يد الشيخ عبدالرحمن بن سعيد (رحمه الله) تحت مسمى الأولمبي، قبل أن يتم تغيير المسمى، وقاد الهلال خلالها إلى تحقيق أول بطولة في تاريخه.

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وتاريخيًا حقق الزعيم لقب الدوري السعودي 15 مرة خلال تاريخه إلى جانب تزعمه كأس ولي العهد بثلاثة عشر بطولة وهو رقم قياسي، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سُمي لاحقاً (بكأس الأمير فيصل بن فهد) سبع مرات وهو رقم قياسي.

هذا بالإضافة إلى كأس الملك السعودي ثمان مرات ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للبطولات الخارجية بواقع بطولتين لـ كأس الخليج العربي للأندية وأربع بطولات عربية للأندية.

وعلى الصعيد القاري يمتلك الفريق خلال تاريخه العديد من البطولات التي حققها، ولكن يبقى الزعيم أول فريق سعودي يُحقق 6 ألقاب في موسم واحد، وهو إنجاز تاريخي لم يتكرر لأي نادٍ سعودي.

ويبقى السؤال ما هي البطولات التي حققها الفريق الهلالي خلال

16 فبراير الفوز على الأهلي ببطولة كأس المؤسس.

22 أبريل 2000 كأس آسيا لأبطال الدوري بعد الفوز على الفريق الياباني.

12 مايو فاز على الشباب 3\0 بنهائي كأس ولي العهد بجدة.

14 أغسطس الفوز بكأس الصداقة الدولية على حساب منتخب عسير.

22 نوفمبر كأس الكؤوس العربية بعد الفوز على النصر بالهدف الذهبي.

11 ديسمبر 2000 بطولة السوبر الآسيوية على شيميزو الياباني.