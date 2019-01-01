ميلان يوضح آخر تطورات صفقة إبراهيموفيتش

فريدريك ماسارا المدير الرياضي لنادي ميلان يعلن عن آخر التطورات في صفقة ضم زلاتان إبراهيموفيتش.

كشف فريدريك ماسار المدير الرياضي لنادي ميلان عن آخر التطورات التي تشهدها محاولات ضم النادي للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماسارا وأكد خلالها أن الفريق لم يتفاوض مع إبراهيموفيتش حتى الآن، وأن مستقبل اللاعب غير معروف.

وقال ماسارا: "لا يوجد أي أخبار عن إبراهيموفيتش لأننا ببساطة لا نتفاوض معه فمن الطبيعي ألا يكون هناك أي أنباء".

وأضاف: "كل ما نعرفه عنه انه يقوم في الوقت الحالي بتقييم موقفه وأنه متاح في سوق الانتقالات لكن لا يوجد أي تطورات بشأنه".

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أكد مؤخرًا أنه يخطط للاستمرار في الملاعب لفترة طويلة للغاية وقال: "لو كان هناك مشروعًا مناسبًا لي سأستمر في الملاعب بنفس المستوى حتى عمر الـ ٥٠".

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وأضاف عن مستقبله: "لقد أنهيت لتوي تجربتي في لوس أنجلوس وكانت رائعة، الآن سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

جدير بالذكر أن زلاتان كان قد ألمح من قبل لعودته للكرة الإسبانية من جديد دون الإفصاح عن تفاصيل عديدة، كما كان قد اشترى نصيبًا في نادي هاماربي السويدي مؤخرًا.