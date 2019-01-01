إبراهيموفيتش: ميلانو بيتي الثاني ويمكنني الاستمرار حتى الخمسين

أين يلعب إبرا؟

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، عن مستقبله، وفتح الباب مجدداً لفكرة العودة إلى إيطاليا في الأشهر المقبلة.

وينتهي عقد إبرا مع ناديه الحالي لوس أنجيلوس جالاكسي في نهاية ديسمبر المقبل، ولم يحسم بعد خطوته المقبلة.

وقال السويدي مع "لاجازيتا": "ميلانو هي بيتي الثاني، أملك ذكريات رائعة هنا، يوجد أشخاص أثق بهم، أحب الإيطاليين".

وأضاف: "يمكنني الاستمرار في اللعب حتى الخمسين، إذا كان هناك مشروع يحمسني، تجربتي في جالاكسي انتهت وكانت رائعة".

واستمر إبرا: "كنت أرغب بتلك التجربة، الآن فقط أنا جيوسيبي جاريبالدي أصبحنا أبطالاً في عالمين، ميهايلوفيتش؟ صديق وشخص نادر ورائع".

الجماهير تشعل النيران في تمثال إبراهيموفيتش

آخر التقارير تتحدث عن استمرار ميلان في محاولاته لإعادة إبراهيموفيتش إلى إيطاليا، ودخوله في مفاوضات مع وكيله مينو رايولا.

وسبق لإبرا حمل قمصان الثلاثي الأكبر للسيري آ يوفنتوس، ثم إنتر، وأخيراً ميلان، وبعدها رحل إلى بي إس جي.