ميلان يقترب من ضم مدافع فلامينجو

الصفقة قريبة من الحسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية أن ميلان اقترب من حسم صفقة ضم المدافع البرازيلي ليو دياوارتي من صفوف فلامينجو.

ويبحث ميلان عن قلب دفاع هذا الصيف، وارتبط بضم ديان لوفرين، مدافع ليفربول، ولكن قوبل بعوائق مادية.

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وقالت "جلوبو" إن ميلان في مراحل متقدمة من صفقة ضم المدافع البرازيلي بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية.

وأوضحت الشبكة أن الصفقة ستكلف ميلان في حدود 11 مليون يورو للتعاقد مع صاحب الثلاثة وعشرين عاماً.

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وحاول روما قبل عدة مواسم التعاقد مع دياوارتي، ولكن فضل وقتها مواطنه ماركينوس، لاعب بي إس جي الحالي.

ويلعب دياوارتي مع الفريق الأول لفلامينجو منذ تصعيده من فئات الشباب في 2016.