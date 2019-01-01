كوتروني يغادر ميلان نحو إنجلترا

ميلان يعدل خط هجومه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن باتريك كوتروني في طريقه لترك ميلان والانضمام لصفوف وولفرهامبتون في الساعات القادمة.

ميلان على وشك ضم رافائيل لياو من صفوف ليل حسبما أكدت "سكاي" وعدة مصادر، بعد الاتفاق بين الناديين مساء الجمعة.

وترك كوتروني معسكر ميلان بالولايات المتحدة وسافر إلى إنجلترا صباح السبت لإتمام صفقة انتقاله لصفوف وولفز.

ولم توضح بعد قيمة الصفقة أو العقد الذي سيمضيه كوتروني مع الفريق الإنجليزي، ولكن التقارير في إيطاليا تشير إلى حصول ميلان على قرابة 20 مليون يورو.

ويلعب كوتروني مع ميلان منذ 12 عاماً بعد تدرجه في الفئات العمرية للروسونيري على مدار السنوات الماضية.

ميلان يواجه بنفيكا ودياً مساء الأحد ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل.