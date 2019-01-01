أنباء عن اقتراب ميلان ثالث صفقاته الصيفية

ترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن اقتراب ميلان من الإعلان عن ثالث صفقاته الصيفية، بعد اتفاقه المبدئي مع مسؤولي نادي ليل الفرنسي لشراء مهاجمهم البرتغالي.

وذكر أحد المسؤولين في إذاعة "مونت كارلو"، أن مهاجم منتخب شباب البرتغال تحت 20 عامًا رافائيل لياو، سيطير إلى شمال إيطاليا في غضون ساعات، لوضع اللمسات الأخيرة على عقد ارتباطه بميلان.

ولفت المصدر إلى أن الصفقة ستكلف ممثل جنة كرة القدم قرابة الـ35 مليون يورو، وذلك بعد عام واحد من انتقاله إلى ليل بموجب قانون بوسمان، بعد رحيله عن ناديه البرتغالي السابق سبورتنج.

وبثقة كبيرة، أكد الصحفي التابع للإذاعة الفرنسية، أن عملية انتقال لياو إلى شياطين الروسونيري، باتت مجرد مسألة وقت، على اعتبار أن الطرفين اتفقا على كافة الإجراءات، ولا يتبق سوى خضوع اللاعب للفحص الطبي، وإعلان التوقيع بشكل رسمي.

وإذا صدقت هذه الأنباء، سيكون المهاجم المستقبلي للمنتخب البرتغالي هو ثالث صفقات ميلان الصيفية، بعد التعاقد مع المدريدي ثيو هيرنانديز مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة لرادي كرونيتش، القادم من إمبولي مقابل 8 مليون من نفس العملة.