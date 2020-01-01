ميسي يجدد الثقة في فالفيردي ويؤكد: نفكر في الليجا

ميسي يدعم فالفيردي من جديد

جدد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الثقة في مدرب فريقه إرنستو فالفيردي، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.

وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي السوبر الإسباني.

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وقال ميسي في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد لعبنا مباراة رائعة كانت مباراة هجومية، ولكن في النهاية خسرنا بسبب أخطاء محددة فردية".

وواصل: "عادوا إلى اللقاء في غضون عشر دقائق، في وقت كان ينبغي أن نقتل فيها المباراة".

وتابع: "أردنا أن نحقق اللقب، مباراة إسبانيول في الدوري وختام العام الماضي لم يكونوا جيدين، إنه ألم كبير أن نخسر بعد ما قيل على تشكيلتنا".

وحول مدرب فالفيردي قال الأرجنتيني: "هناك ثقة كاملة حوله، نحن نواصل العمل ونريد تحسين".

وأضاف: "الآن نفكر في الدور الثاني من الليجا، في الدور الأول لم نلعب بعض المباريات بالشكل المطلوب، اليوم لعبنا بشكل جيد، سنحاول أن نكمل مثل اليوم ولكن دون ارتكاب تلك الأخطاء".

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وعن انتقادات الجماهير قال ميسي: "عندما لا نحقق الفوز، يكون هذا طبيعياً، يجب أن نتحد أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نتطلع معاً للأمام".

وبسؤاله إذا كان الفريق، تطارده مباريات ليفربول وروما، قال ميسي: "لا علاقة بتلك المباريات، لقد ارتكبنا أخطاء من جديد، لا يمكن خسارة الكرات السهلة، لقد لعبنا 80 دقيقة والنهاية خسرنا".