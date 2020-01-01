تحليل | موسم يظهر في لقاء.. برشلونة فقد روحه في أنفيلد

لماذا ودّع برشلونة السوبر الإسباني؟

خسر برشلونة نصف نهائي السوبر الإسباني وعاد إلى كتالونيا سريعًا ليحول الكلاسيكو إلى ديربي مدريدي بين أتلتيكو والريال.

نقول برشلونة خسر وليس أتلتيكو انتصر لأن النادي الكتالوني كان الأفضل والأخطر طوال 80 دقيقة كاملة ولكنّ في 10 دقائق فقط انهار كما انهار من قبل أمام ليفربول في أنفيلد وسقط ضد فالنسيا في نهائي كأس الملك وحتى ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.

هل لديك وقت لقراءة المزيد، برشلونة انهار كثيرًا هذا الموسم وتقدم كثيرًا في النتائج ثم خسر أو تعادل، ضد إسبانيول أو ريال سوسيداد أو أوساسونا والقائمة تطول، لتأتي هذه المباراة وتؤكد على شكل موسم البلوجرانا الحالي وشكل الفريق مع المدرب الذي لا يراه أحد ناجحًا سوى الإدارة واللاعبين!

باختصار برشلونة أصبح ناديًا عشوائيًا، لا يوجد خطة ولا نظام ولا حتى شكل في التدريبات أو جملة مفهومة وواضحة ولكن الأمر يتعلق فقط بالمهارات الفردية، تارة من ميسي أو من سواريز أو من جريزمان أو من أي لاعب آخر.

بالشكل الحالي أي فريق قادر على الفوز على برشلونة طالما قرر الضغط ونقل الكرة سريعًا واستغلال وقت سقوط الفريق، لأنّه حينما يسقط يكون السقوط مدويًا والانهيار مخزيًا.

في الموسم الماضي، كان جمهور برشلونة مستاء من الأداء لأنّه لا يعبر عن هُوية الفريق ولكن الآن تجاوز النادي الكتالوني هذه المرحلة ولم يعد فريقًا كبيرًا مهابًا قادر على التحكم في دفة المباريات المختلفة، مع فالفيردي أصبح الفريق أكثر ضعفًا ولا يمتلك شخصية ناهيك عن الهُوية.

فيديو .. أتلتيكو يقلب الطاولة على برشلونة ويواجه ريال مدريد في النهائي

استمرار فالفيردي يعني استمرار الوضع على ما هو عليه، يعني أنّ ريال مدريد قد يحقق الدوري الإسباني ونابولي قد ينجح في إقصاء البلوجرانا في "كامب نو" ويعني أنّ حتى المنافسة على كأس الملك قد تكون معقدة.

استمرار إدارة جوسيب ماريا بارتوميو تعني الأمر ذاته، استمرار دعم اللاعبين لمدربهم ورفضهم التعامل بعقلية فريق كبير لا تعني سوى نهاية الجيل الذهبي والعودة لمرحلة ما قبل 2003.

برشلونة خسر لقاء وبطولة ولكن هذا ليس كل شيء، برشلونة فقد روحه في أنفيلد وربما لا تعود له أبدًا أو على الأقل خلال الموسم الجاري.