ميسي وسواريز يصنعان التاريخ في انتصارات الأرجنتين والأوروجواي في تصفيات المونديال

بداية قوية للتصفيات

قاد الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي منتخبا الأوروجواي والأرجنتين لأولى الانتصارات في تصفيات مونديال 2022 وتصدرا قائمة الهدافين التاريخيين لها.

وانطلقت تصفيات كأس العالم 2022 فجر الجمعة فيما يخص أمريكا الجنوبية بثلاثة لقاءات جمعت أوروجواي مع تشيلي، الأرجنتين والإكوادور، وباراجواي أمام بيرو.

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وفي اللقاء الأول فازت أوروجواي بهدفين مقابل واحد في مباراة مثيرة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً وتألق نجوم الفريقين وحسمها فقط بالدقيقة الأخيرة.

سواريز افتتح التسجيل في الدقيقة 40 من علامة الجزاء ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 22 هدفاً، ليرد عليه أليكسيس سانشيز بجملة منظمة مع مطلع الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة، طالبت تشيلي بركلة جزاء بعد لمسة يد على سيباستيان كواتيس ولكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب، لترتد هدفاً بأقدام ماكسي جوميز.

أما اللقاء الثاني فحسمه ليونيل ميسي بالدقيقة 13 من ركلة جزاء كذلك، لتفوز الأرجنتين 1-0 على الإكوادور، ويصعد ميسي لشراكة هدافي التصفيات التاريخيين بجوار صديقه سواريز.

وانتهى اللقاء الثالث بين بيرو والباراجواي على وقع التعادل 2-2، وسجل هدفي البيرو لاعب الهلال أندري كاريو بالدقائق 53 و85.

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وتستكمل المباريات فجر السبت بمباراتين، الأولى تجمع البرازيل أمام بوليفيا، والثانية كولومبيا مع فنزويلا.