إصابة نيمار تثير الشكوك في معسكر البرازيل

نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

أصبح نجم باريس سان جيرمان نيمار مهددًا بالغياب عن المشاركة مع البرازيل في المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم 2022 ضد بوليفيا بسبب إصابة في الظهر.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع نيمار وهو يضع يده على أسفل ظهره ويتألم على الأرض أثناء حصة تدريبية.

نيمار لم يكن قادرًا على المشاركة في التدريبات يوم الخميس، لذلك يستعد تيتي الآن ليكون بدون لاعبه الرئيسي في مباراة يوم الجمعة في ساو باولو.

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وحول ذلك أبدى تيتي تصالحه مع غياب نجم باريس سان جيرمان المتوقع حيث قال في هذا الشأن: "إذا كنا بدون نيمار فسيكون إيفرتون مكانه"

ويغيب عن البرازيل بالفعل حارس المرمى أليسون والمهاجم جابرييل جيسوس، لكن تيتي لا يزال لديه فريق قوي للمشاركة في مباراتي بوليفيا وبيرو.

وسيتولى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد قيادة الفريق في غياب داني ألفيش الذي يستعيد لياقته بعد غياب بسبب الإصابة، في حين سيبدأ إيفرتون ودوجلاس لويز أيضا.

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يذكر أن البرازيل قد خرجت من الدور ربع النهائي في كأس العالم الأخير روسيا 2018 ويسعى لتجاوز ذلك في قطر 2022.