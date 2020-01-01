رسالة مؤثرة من ميسي لشعب الأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم

ماذا قال قائد برشلونة ومنتخب التانجو لشعب الأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم قطر 2022

وجه نجم منتخب الأرجنتين وقائد التانجو ليونيل ميسي رسالة مليئة بالحماس إلى شعب بلاده قبل خوض المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث المدير الفني للتانجو ليونيل سكالوني بالأمس قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والتي سيخوضها منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور يوم الخميس في لا بومبونيرا

وخلال حديثه ذلك، قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إن هذه الخطوة مهمة للغاية وإيجابية بالنسبة لميسي الذي قضى كل مسيرته مع الفريق الكتالوني.

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وفي نفس الاتجاه، وجه ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى شعب الأرجنتين قبل بدء ملحمة التصفيات التي ستؤهل منتخب بلاده إلى كأس العالم بعد سنتين في قطر.

وقال ميسي في رسالته: "أريد التحدث كوني أرجنتينيًا اليوم عن هذا الشعب الذي اعتاد النهوض والعودة أقوى بعد كل صدمة يتلقاها على كافة الأصعدة"

وأضاف: "الآن بعد أن حان وقت العودة نحن على استعداد للنهوض والعودة مرة أخرى، على أتم الاستعداد بارتداء القمصان ولعب كرة القدم مرة أخرى"

وتابع: "كانت الأرجنتين دائمًا مرادفًا لكرة القدم. مرادفًا للتشجيع، والأحضان والحماس والشغف والمدرجات الممتلئة. لهذا السبب، فإن إيقاف كرة القدم مؤقتًا هو أعمق بكثير مما يتصور البعض لدى هذا الشعب"

وأردف: "الأمر يشبه عندما كنت طفلاً وكانوا يطلبون منك ترك الكرة لفترة من الوقت والبقاء في منزلك، وقتها تقول بداخلك خذ كل شيء مني، ولكن إذا استطعت، اترك لي كرة القدم

وحول كرة القدم قال أيضًا: "بالنسبة لنا هي الفرحة والأمل، هي الشيء الذي يتيح لنا فرصة الاحتفال معًا، هي تعاني الآن بسبب الظروف الراهنة ولكننا كالعادة نعشقها كما هي"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد لعب مع المنتخب الأرجنتيني 4 نسخ لكأس العالم في 2006 و2010 و2014 و2018، كانت أفضلها تلك التي وصل فيها إلى المباراة النهائية في 2014