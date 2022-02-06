مونييه: مبابي أفضل من هالاند وباريس يعاني بدونه

وضّح توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند الحالي وباريس سان جيرمان السابق عن الفارق بين إرلينج هالاند والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجاء ذلك خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية يتحدث فيها الفرنسي عن نقاط التشابه والاختلاف بين النجمين الواعدين.

ماذا قال مونييه؟

وقال مونييه: "مبابي وهالاند لديهما خصائص مشتركة مثل السرعات العالية والكرات الهوائية، ولكن من الناحية الفنية مبابي يتفوق يجيد اللعب في كل مكان في الملعب، بينما هالاند هداف ومهاجم رقم 9، ولا يمكنك أن تضعه في مراكز آخرى".

وأضاف: "كلاهما جيد للغاية، لكن كيليان لديه هذه النقطة الإضافية، عندما نفكر في رونالدو البرازيلي، وتيري هنري، لديه غريزة اللاعبين العظماء التي يمكن أن تجعله أسطورة في كرة القدم. يمكن أن يصبح إرلينج أيضًا لاعبًا رائعًا للغاية، لكن الاختلاف، على ما أعتقد، هو أنه سيحتاج دائمًا إلى المزيد من الفريق".

كيف وصف مبابي؟

واستطرد عن مبابي، وقال: "إذا رحل مبابي عن باريس سان جيرمان لن يكونوا في مكانهم".

وتابع: "كيليان ينقذ باريس سان جيرمان، إنه يصنع الفارق. إرلينج لديه فريق يعمل بجد من أجله".

واختتم: "هما مستقبل كرة القدم لكن هناك اختلافات واضحة بينهم".

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