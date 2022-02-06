مورينيو يهاجم التحكيم: علينا إيجاد اسم جديد لكرة القدم

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما أن فريقه لا يحظى بالاحترام الكافي من المسؤولين في إيطاليا، وذلك بعد أحداث مباراة "الجيالوروسي" أمام جنوى.

وسقط روما في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، بعد أن قام الحكم بإلغاء هدف نيكولو زانيولو في الدقائق الأخيرة، وطرد لاعب "الذئاب".

زانيولو تمكن من إحراز هدف في الدقيقة 90+1، وكان سيصبح كافيًا لمنح روما نقاط المباراة الثلاث، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وطرد زانيولو بعد اعتراضه الشديد على إلغاء الهدف.

ماذا قال مورينيو؟

مورينيو علق على ما حدث في تصريحات أدلى بها لشبكة "DAZN" بعد المباراة، رغم أنه في البداية لم يكن يريد الحديث.

وقال مورينيو: "لا أريد التعليق على ذلك، يمكنني التعليق على المباراة، لا أريد التعليق على الهدف، والبطاقة الحمراء، وبعض ردود الفعل، أفضل تجنب ذلك".

وأضاف: "للحديث عن ذلك سيكون عليكم البقاء هنا لمدة نصف ساعة، لأنه سيكون هناك الكثير لأقوله".

وتابع: "إذا كان قرار الحكم صحيحًا، فإن اللعبة التي يلعبها الناس منذ سنوات، والتي يحبها العالم قد تغيرت، إنها رياضة أخرى الآن".

وأكمل: "إذا كان هناك خطأ قاد إلى الهدف، فكرة القدم ليست هي نفسها، يجب أن نجد لها اسمًا آخر، لأنها رياضة أخرى".

وأردف: "إذا ارتكب الحكم خطأ واضطر إلى التحقق من صحة الهدف، سيكون أول من يحزن لأنه ارتكب خطأ، وقد حدث هذا عدة مرات لنا".

الهدف الملغي والأحداث التي تلته بداية من الدقيقة 2:18

وواصل مورينيو: "لقد تكرر الأمر معنا كثيرًا، وفي نظر المسؤولين، روما فريق صغير".

البرتغالي لم يتوقف عن الهجوم على التحكيم وقال: "هل تعتقدون أنه إذا لعب زانيولو مع إنتر أو يوفنتوس أو ميلان سيكون هناك نفس الموقف؟ إنه لم يحصل على ركلة جزاء طوال الموسم، ولا يحصل على أخطاء في كل مباراة، وإذا فتح فمه، يحصل على بطاقة صفراء، لديه 7 أو 8 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين، زانيولو اللاعب المبدع".

واختتم مورينيو: "سألت الحكم عن سبب الطرد، فقال لي إن زانيولو سبه ثلاث مرات، ما إذا قام إبراهيموفيتش بذلك أو لاوتارو أو غيرهما، نحن صافرة وبطاقة حمراء، هذا نحن، الصغار".

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