بيكيه يفتح الباب للعب في قطر!

لم يترك المدافع المخضرم جيرارد بيكيه الباب مغلقًا تمامًا أمام العودة من قرار اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب إسبانيا.

بيكيه اعتزل اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2018 وخاض أخر مباراياته مع إسبانيا في دور الـ16 في مونديال روسيا الأخير.

ورغم تعيين لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق على رأس لاروخا، لم يعدل بيكيه من قراره وغاب عن يورو 2020 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ماذا قال بيكيه؟

وقال بيكيه مع إيباي أشهر رواد "تويتش": "لقد تركت المنتخب الوطني، لكني لا أريد غلق الباب، من الممكن أن أقول 99٪ ولا أحب أن أقول 100٪".

وكان بيكيه تحدث من قبل عن رغبة إنريكي في عودته وقال: "لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع أو أسبوعين، اتصل بي وأخبرته أن القرار اتخذ منذ فترة طويلة ومدروس جيدًا، لقد كانت مرحلة رائعة للغاية فزت فيها بالبطولات الآن أركز على برشلونة".

ما هي مسيرة بيكيه الدولية؟

ولم يكن قرار اعتزال بيكيه في 2018 مفاجئا إذ كان قد أعلن في نهاية 2016 عن رغبته باتخاذ هذه القرار بعد مونديال روسيا وقد كان.

وشارك صاحب الـ35 مع لاروخا في 102 مباراة سجل خلالها هدف 5 أهداف وصنع هدفين على مدار الـ10 سنوات التي لعبها بقميص إسبانيا.

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