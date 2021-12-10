مونديال قطر يدفع مارسيلو للهروب من دكة ريال مدريد

يستعد المدافع البرازيلي مارسيلو، للرحيل عن صفوف ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة من أجل كأس العالم في قطر.

صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع ريال في يونيو 2022، ولا توجد أي نية من النادي الإسباني للتجديد في الوقت الحالي.

مارسيلو لا يعتبر كذلك من العناصر الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي، لذلك رحيله يبدو الخيار الأنسب للجميع.

أين يذهب مارسيلو؟

فلومينينسي كان النادي الذي نشأ فيه مارسيلو، وارتبط مؤخرًا بالعودة له مرة أخرى، ولكن الأوضاع تغيرت الآن.

ووفقًا لموقع "ÉGOOL" فإن بالميراس هو النادي الأقرب للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن يتقدم النادي بعرض لضمه في الأيام المقبلة، حيث يريد مدرب الفريق البرازيلي الاعتماد على مارسيلو كلاعب وسط وليس كظهير أيسر.

ويطمح النجم المخضرم في نجاح هذه المفاوضات، للمشاركة بصفة منتظمة خلال عام 2022، لدخول قائمة البرازيل في مونديال قطر.

ماذا قدم مارسيلو مع ريال مدريد هذا الموسم؟

يعتبر من أسوأ المواسم للبرازيلي من حيث المشاركة، حيث لم يعتمد عليه أنشيلوتي في خطته الأساسية للفريق.

مارسيلو ظهر في 5 مواجهات مع ريال أغلبها كبديل، بمجموع 140 دقيقة فقط للموسم بشكل عام.

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