اقتراب برشلونة من فيران توريس بعد تنازل مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب نادي برشلونة، من التعاقد مع فيران توريس، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعمل برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، إلى تدعيم الجانب الهجومي للفريق، ويسعى للتعاقد مع الجناح الإسباني، وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، وقدم بالفعل عرضًا سابقًا لضم اللاعب ولكن تم رفضه.

ما عرض برشلونة لضم فيران توريس؟

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قدم عرضًا من قبل للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، ولكن تم رفضه من إدارة الفريق الإنجليزي بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة، قدمت عرضًا بقيمة 35 مليون يورو للتعاقد مع توريس، ولكن إدارة مانشستر سيتي طلبت الحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبها.

ما آخر التطورات في مفاوضات برشلونة مع فيران توريس؟

وفقًا للتقارير الصحفية، فإن مانشستر سيتي وافق على تخفيض الرقم الذي يريدهإلى 60 مليون يورو، بينما رفع برشلونة عرضه إلى 45 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتم إضافة بعض المتغيرات في عرض برشلونة، لتغطية الـ 15 مليون يورو المتبقية، وسيفضل برشلونة أن تكون تلك المتغيرات لها علاقة بالألقاب الجماعية والفردية مع الفريق.

ولكن المشكلة التي قد تواجه برشلونة في حسم الصفقة، هو أن مانشستر سيتي يريد الحصول على دفعة أولى قوية لاستغلالها في التعاقد مع مهاجم صريح بناء على طلب مدرب الفريق بيب جوارديولا، وهذا ما قد يصعب مهمة الفريق الكتالوني بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وسيكون المخرج الوحيد لبرشلونة من أجل التعاقد مع فيران توريس، هو أن يتخلى عن بعض من لاعبيه خلال يناير المقبل، لتوفير السيولة المطلوبة للتعاقد مع هدفه.