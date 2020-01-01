مولر لتشيلسي: سنهاجمكم في عقر داركم

نوير أيضًا واثق من نفسه..

شدد توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، على تحليه هو وفريقه بالثقة العالية قبل مواجهة تشيلسي مساء الثلاثاء في ستامفورد بريدج بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات مولر تأتي بعد ساعات قليلة من فوز بايرن الصعب على متذيل ترتيب الدوري الألماني، بادربورن، في الأليانز آرينا بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة اعتبر مولر أن كان لها ظروفها المختلفة كليًا عن مباراة البلوز.

الدبور في تصريحات للصحافة قال "نحن نستعد جيدًا لمباراة يوم الثلاثاء وسوف نذهب إلى ملعبهم ونهاجمهم هناك!.".

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كما أضاف "الروح موجودة، نحن في مرحلة النجاح الآن، فلم نخسر أي مباراة منذ أسابيع، هذا هو السبب في أن لدينا ثقة بالفعل في أنفسنا. هكذا نريد أن نظهر في إنجلترا.".

هل يفقد بايرن ميونخ أحد نجومه أمام تشيلسي؟

بايرن أمام بادربورن افتقد لخدمات جيروم بواتينج وبنيامين بافارد للإيقاف، مما جعل هانزي فليك يضطر للاعتماد على ثنائي للمرة الأولى يلعبان سويًا، دافيد ألابا ولوكاس هيرنانديز، وهو ما برر تراجع الأداء الدفاعي للبافاري وفقًا للقائد مانويل نوير.

نوير هو الآخر قال في تصريحاته "كلنا نعرف لماذا حدث ما حدث في مباراة بادربورن، لذلك نحن لسنا في حاجة إلى التحدث عن التكتيك والتشكيل والفنيات، فقد اضطررنا إلى هذه الطريقة.".

وأتم "جميع الفرق على المستوى القاري تحترمنا، لقد رأوا ماذا فعلنا في دور المجموعات وكيف نشعر جيدًا. لذلك نحن ندخل في المباراة بثقة كبيرة ونريد بطبيعة الحال الفوز.".

يذكر أن تشيلسي قد انتصر في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز على توتنهام في ديربي لندن بهدفين لهدف، وقد بدأت النتائج تدريجيًا في التحسن بعد بداية سلبية لعام 2020 بالنسبة لكتيبة فرانك لامبارد.