هل يفقد بايرن ميونخ أحد نجومه أمام تشيلسي؟

ضربة كبيرة..

قد يفقد بايرن ميونخ خدمات نجمه ليون جورتيسكا أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الإصابة التي ألّمت به في الآونة الأخيرة.

وكان جورتيسكا قد تم استبعاده من مباراة بايرن ميونخ أمام بادربورن مساء أمس الجمعة بسبب الإصابة، مما طرح شكوكًا حول إمكانية تواجده أمام البلوز.

وبحسب آخر التقارير من الصحف الألمانية، فإن الدولي الألماني يُجابه إصابة في العضلات تجعل موقفه من مباراة تشيلسي على المحك، وهو أيضًا ما لم ينفه حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري.

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حميديتش بعد مباراة بادربورن قال "دعونا نرى إذا ما كان سيكون لائقًا بحلول يوم الثلاثاء أم لا.".

كيميتش: عانينا أمام بادربورن ونسعى للفوز على تشيلسي

في الوقت نفسه، فإن بايرن ميونخ سوف يستعيد الثنائي جيروم بواتينج وبنيامين بافارد، حيث غابا أيضًا عن مباراة بادربورن بسبب تراكم البطاقات، لكنهما في حالة جاهزية تامة لقمة الستامفورد بريدج.

بايرن ميونخ سوف يدخل مباراة تشيلسي منقوصًا من خافي مارتينيز جنبًا إلى جنب مع نيكلاس زوله وإيفان بيريسيتش، فيما عاد لوكاس هيرنانديز من إصابته وبات جاهزًا للقمة.

يذكر أن كتيبة هانزي فليك قد فازت بشق الأنفس على بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتواصل تزعمها لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف لايبزيج.