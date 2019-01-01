دوري أبطال آسيا 2019 | مواعيد مباريات ربع النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، أبرز الغائبين وأكثر من ذلك

أحمد جمال

اقتربت نسخة المسابقة الأكثر قوة وشعبية في آسيا وهي دوري أبطال آسيا 2019 من الإنتهاء، حيث وصلنا إلى المراحل النهائية من البطولة بعد أن وصلنا إلى ربع نهائي البطولة المتواجد بها ثماني فرق يتصارعون على اللقب الآسيوي الأغلى، والتي ستنطلق مبارياتها بدءً من يوم الاثنين 26 أغسطس 2019 ميلادياً، 25 ذو الحجة 1440 هجرياً.

وفي ظل الصراع القائم بين المتأهلين من ثمن النهائي هناك 5 فرق سبق لها الفوز بلقب البطولة من قل، وبالطبع تطمح هذه الفرق في الفوز باللقب للمرة الثانية أو الثالثة في تاريخهم، في حين أن هناك ثلاث أندية تبحث عن لقبها القاري الأول في تاريخها. هناك 6 فرق منها قد حصلت على اللقب من قبل.

وتبدأ مباريات ذهاب ربع النهائي بكلاسيكو عربي خاص يجمع بين النصر السعودي ضد السد القطري على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم الاثنين 26 أغسطس، على أن تكون مباراة الإياب يوم 16 سبتمبر على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، وكان العالمي قد تأهل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط قبل أن يعبر من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على حساب الوحدة بعد انتصار بنتيجة (4-2) في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل عيال الذيب بعد تصدرهم للمجوعة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي السعودي، قبل أن يقصوا الدحيل أبناء بلدتهم بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب بعد تعادلهم ذهاباً بنتيجة (1-1).

فيديو | مشجع اتحادي: "لو بالناشئين هناكل الهلال"

بينما يتقابل الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل أن يلتقوا مرة آخرى يوم 17 سبتمبر باستاد جامعة الملك سعود بمباراة الإياب، وكان الزعيم الآسيوي قد تأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة قبل أن يعبر من الأهلي السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بإجمالي نتيجة (4-3)، بينما تأهل العميد وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة حطم دفاعات نادي ذوب آهن بسداسية ذهاباً وإياباً ليتأهل إلى ربع النهائي.

كما سنتابع مباراة شرق آسيوية خالصة بين كلً من شانجهاي إيست آسيا ضد أوراوا ريد دايموندز والتي ستقام مباراة الذهاب على استاد شنجهاي بالصين على أن تكون مباراة الإياب يوم 17 سبتمبر القادم على ستاد سايتاما باليابان، وقد تأهل الفريق الصيني كوصيف للمجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط قبل أن يعبر من جيونبوك هيونداي عن طريق ركلات الترجيح بعد تعادلهم ذهاباً وإياباً بنتيجة (1-1)، وبالمثل فقد تأهل الفريق الياباني أيضاً كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط قبل أن يقصي فريق أولسان هيونداي بنتيجة (4-2) في إجمالي نتيجة الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

وفي ختام مباريات ربع نهائي البطولة سيلتقي كلً من جوانجزو إيفرجراند الذي تأهل كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 10 نقاط واستطاع أن يقصي شاندونج لونينج في ثمن النهائي، ضد فريق كاشيما آنتلرز وصيف المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط أيضاً والذي أقصى سانفريسي هيروشيما في دور الـ16.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونتائج مبارايات دور الـ16، القنوات الناقلة، الغائبون وأكثر من ذلك.

مواعيد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2019

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، ثم لُعب الدور التمهيدي الأول في 5 فبراير وبعدها بأسبوع لُعبت مباريات الدوري التمهيدي الثاني، وفي 19 فبراير 2019 لُعبت مباريات الملحق المؤهل.

انطلق دور المجموعات في 4 مارس وأستمر حتى 22 مايو، ثم بدأ دور الـ16 في 17 يونيو وأنتهى في 26 يونيو، ومن ثم أجريت قرعة ربع النهائي في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 2 يوليو 2019.

ثم توقفت البطولة في الصيف قبل أن تعود مرة آخرى للإستكمال من دور ربع النهائي في 26 أغسطس، وهذا الدور سينتهي في 18 سبتمبر، ثم ستُلعب مباريات نصف النهائي في الفترة بين 1 و23 أكتوبر، أما ذهاب النهائي فسيكون في 9 نوفمبر فيما ستُلعب مباراة الإياب للنهائي في 24 نوفمبر.

جدول مواعيد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2019:

المرحلة الدور / الجولة الذهاب الإياب مرحلة خروج المغلوب ربع النهائي 26 – 28 أغسطس 2019 16 – 18 سبتمبر 2019 نصف النهائي 1 – 2 أكتوبر 2019 22 – 23 أكتوبر 2019 النهائي 9 نوفمبر 2019 24 نوفمبر 2019

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة النصر × السد .. من الأقوى في صراع المال والنجوم؟ مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - السد استاد الملك فهد الاثنين 26 أغسطس 2019،

25 ذو الحجة 1440،

20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS HD 1 شانجهاي إيست آسيا - أوراوا ريد دايموندز استاد شنجهاي الثلاثاء 27 أغسطس 2019،

26 ذو الحجة 1440،

14:30 السعودية، 13:30 مصر beIN SPORTS HD 1 الاتحاد - الهلال مدينة الملك عبد الله الرياضية الثلاثاء 27 أغسطس 2019،

26 ذو الحجة 1440،

20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS HD 1 جوانجزو إيفرجراند - كاشيما آنتلرز ملعب تيانهي الأربعاء 28 أغسطس 2019،

27 ذو الحجة 1440،

15:30 السعودية، 14:00 مصر beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السد - النصر استاد جاسم بن حمد الاثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

18:45 السعودية، 17:45 مصر - أوراوا ريد دايموندز - شانجهاي إيست آسيا ملعب سايتاما الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

13:30 السعودية، 12:30 مصر - الهلال - الاتحاد استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر - كاشما آنتلرز - جوانجزو إيفرجراند ملعب كاشيما الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

13:00 السعودية، 12:00 مصر - أبرز الغائبين عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 النصر يحدد موقف حمدالله من مواجهة السد للإصابة للإيقاف نام تاي هي - السد لا يوجد عبد الرزاق حمد الله - النصر لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد ما هي نتائج مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019؟

انتهى دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 22 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً، وانتهت بطولة الغرب بتأهل 8 أندية عربية وواحد إيراني.

— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 20, 2019

صعد الوحدة الإماراتي متصدر للمجموعة الثانية ورافقه الاتحاد السعودي كوصيف، كما صعد كلً من ذوب آهن كمتصدر والنصر كوصيف للمجموعة الأولى بعد تعادلهم السلبي في الجولة الآخيرة، أما مواجهتي الغرب المتبقيتين فأولاهما ديربي قطري من العيار الثقيل بين السد بطل الدوري والدحيل وصيفه والذي تأهل فيها عيال الذيب بنتيجة (4-2)، فيما جمعت المباراة الثانية بين الهلال والأهلي في كلاسيكو سعودي لا يخفى على أحد قوته وشراسته، واستطاع أن يعبر يتأهل فيها الزعيم الآسيوي بعد انتصارة بنتيجة (4-3) في إجمالي نتيجتي الذهاب والإياب.

جوميس يحتفل على طريقته بمرور عام على انضمام للهلال: أسدكم المخلص

نتائج مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019: