النصر × السد .. من الأقوى في صراع المال والنجوم؟

مواجهة قوية تنتظر الفريقين في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنتظر الجماهير الآسيوية المواجهة المثيرة بين النصر السعودي والسد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الفريقان من الأكبر والأفضل في آسيا حاليًا، هما بطلا السعودية وقطر خلال الموسم الماضي، والصراع بينهما ليس فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، سواء من حيث السياسة أو السمعة أو السيطرة أو القوة المالية.

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حديثنا اليوم عن القيمة السوقية للناديين ونجومهما الكبار، من يتفوق في هذا الصراع الذي لا يقل أهمية عن المنافسة الفنية على العُشب الأخضر.

طبقًا لموقع ترانسفيرماركت الشهير، يتصدر النصر أندية الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت 58.03 يورو، ويليه الأهلي وتبلغ قيمته السوقية 50.65 مليون يورو.

أما في دوري نجوم قطر، يحتل الريان المركز الأول وتبلغ قيمته السوقية 31.13 مليون يورو، ويتواجد السد ثانيًا وبلغت قيمته السوقية 29.18 مليون يورو.

نلاحظ بالطبع تفوق النصر الواضح والصريح في هذا الجانب، إذ تبلغ قيمته السوقية ضعف تلك الخاصة بمنافسه القطري تقريبًا.

ويتصدر الجزائري بغداد بونجاح لاعبي السد من حيث القيمة السوقية، وتبلغ قيمته 8 ملايين يورو، يليه الكوري الجنوبي تاي هي نام وبلغت قيمته السوقية 4 ملايين يورو.

في الجانب الآخر، يتصدر البرازيلي جوليانو قائمة لاعبي النصر وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 14 مليون يورو، يليه المهاجم النيجري أحمد موسى وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 12 مليون يورو.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، نجد أن النصر تحسن في قيمته السوقية لكن ليس بالكثير، إذ بلغت قبل انطلاق الدوري السعودي موسم 2018-2019 ما يقرب من 54 مليون يورو، أي أن قيمته ازدادت 4 ملايين يورو فقط.

أما السد في الجانب المقابل، فقد تحسن بشكل ملحوظ، إذ بلغت قيمته السوقية في الموسم الماضي من دوري نجوم قطر 17.6 مليون يورو فقط، أي أنه حقق زيادة كبيرة تقترب من 12 مليون يورو وهذا بالتأكيد لفوزه بالدوري القطري بعد غياب.