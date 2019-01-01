جوميس يحتفل على طريقته بمرور عام على انضمام للهلال: أسدكم المخلص

الأسد الفرنسي انضم للهلال منذ عام واحد قادمًا من جلطة سراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة باللغة العربية، احتفالًا بمرور عام على ارتدائه لقميص الزعيم.

الفرنسي كان قد انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من جلطة سراي التركي، ونجح في أن يصبح معشوق جمهور الزعيم الأول.

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ونشر جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لمجموعة من أهدافه واحتفاليته على طريقة الأسد، بجانب تقليد الصغار والكبار له.

وكتب المهاجم الفرنسي: "لقد مر عام منذ أن انضممت إلى النادي، لقد اكتشفت بلدًا رائعًا، أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم".

وأضاف: "أشكركم على دعمكم الثابت وحبكم غير المشروط، وأتطلع بشوق للعام المقبل، أسدكم المخلص".

لقد مر عام منذ أن انضممت إلى النادي.

لقد اكتشفت بلدًا رائعًا. أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم ، وأشكركم على دعمكم الثابت ، وحبك غير المشروط. و اتطلع بشوق للعام المقبل. أسدكم المخلص🐾💙@Alhilal_FC pic.twitter.com/ExkZk0JFVt — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 25, 2019

يذكر أن جوميس نجح في موسمه الأول بالدوري السعودي في تسجيل 21 هدفًا، وصناعة خمسة آخرين، ليصير هداف الفريق.