جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية أسبوع جديد يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لا سيما الوطن العربي إلى بداية ممتعة خاصةً في الدوريات الأوروبية الكبرى، على غرار الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، وهو ما سيستمر هذا الأسبوع وستزيد عليه مباريات كأس العالم للأندية.

البداية دائمًا في البريميرليج الذي يشهد افتتاحية السبت الممتاز، وستكون بداية مباريات اليوم فيه بمواجهة بين المتصدر ليفربول والمتذيل واتفورد، ثم ستنطلق 4 مباريات في نفس التوقيت أبرزها التي ستجمع بين تشيلسي وبورنموث، وفي نفس التوقيت سيخوض أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري تريزيجيه مباراة ضد شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا وبقوة في مباريات اليوم، حيث سيواجه برشلونة منافس صعب هو ريال سوسيداد، وفي المساء سيقابل أتلتيكو مدريد أوساسونا.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لن تكون على نفس المستوى من القوة، لكننا سنحظى بديربي قوي بين جنوى وسامبدوريا في لويجي فيراريس، كما سيخوض جينارو جاتوزو أولى مبارياته مع نابولي وستكون ضد بارما.

سيقابل بايرن ميونخ فيردر بريمن في افتتاحية الدوري الألماني اليوم، وفي نفس التوقيت سيواجه بوروسيا دورتموند ماينز.

سيستهل الهلال مبارياته في كأس العالم للأندية اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مواجهته الأولى ديربي عربي ضد بطل أفريقيا مرتين على التوالي الترجي التونسي، والفائز من هذه المباراة سيواجه فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وفي نفس البطولة سيواجه السد مونتيري بطل أمريكا الشمالية.

لن تتوقف مباريات الدوري السعودي اليوم، وسنكون أمام مباراة قوية بين الاتحاد والفيصلي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 14-12-2019، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر "14-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الفيحاء 15:35 بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الاتحاد - الفيصلي 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - واتفورد 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - بورنموث 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - نورويتش سيتي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسيداد - برشلونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - إيبار 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - أوساسونا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - بارما 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 جنوى - سامبدوريا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فيردر بريمن 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 مانيز - بوروسيا دورتموند 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 10