موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة وكيف يمكن متابعتها؟ وما هي مواعيد مباريات دور 16في دوري الأبطال؟

تختتم مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20 في ديسمبر الجاري، وقد حجز عددًا من الفرق بالفعل مكانها في مرحلة خروج المغلوب لدوري الأبطال.

لقد رأينا عدد من المباريات المثيرة والنتائج المذهلة بالفعل حتى الآن، وكانت معظم الأندية الـ 32 المشاركة في الدور الأمل تتمتع بفرصة التقدم.

أصبحت الأمور أكثر وضوحاً في أواخر نوفمبر الماضي، لكن هوية الـ16 فريقًا المشاركين في الجولة الأولى من مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ستحدد قبل أعياد رأس السنة.

سنستمتع بتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس ونابولي من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا من إسبانيا.

ويقدم جول كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2019-20، ما هو موعدها؟ وما هي القنوات الناقلة لها؟ وما هي مواعيد مباريات ثمن النهائي؟ وأكثر..

جدول دوري أبطال أوروبا ترتيب المجموعات ونتائج المباريات

المحتوى

ما هي الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا؟

مع انتهاء الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا حجزت ثلاثة فرق مكانها في دور 16 من دوري الأبطال، وهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.

انضم إليهم بعد الجولة الخامسة كلٌ من ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة ولايبزيج وتوتنهام، ولحق بهم البقية مع انقضاء الجولة السادسة

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ما هو موعد قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-20 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، التي تقع على ضفاف بحيرة جنيف.

سيكون موعدها بعد أسبوع تقريبًا من لعب مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال، وستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

الحدث الموعد المكان قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية مدينة نيون، سويسرا

طريقة إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، وستوضع أسماء الفرق في كرات تقسم على وعائين، الأول للمتصدرين والثاني للوصفاء.

لا يمكن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

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ما هي مواعيد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

ستُقام مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا لعام 2019-2020 في فبراير 2020، وستلعب مباريات الذهاب يومي 18 و19 فبراير، بعد ذلك ستقام مباريات العودة يومي 25 و26 فبراير.

مباريات الذهاب مباريات الإياب 18 و19 فبراير 2020،

24 و25 جمادى الآخرة 1441 25 و26 فبراير 2020،

1 و2 رجب 1441

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ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟ وكيف يمكنني متابعتها؟

ستُقام قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD

هذه ليست الطريقة الوحيدة، حيث ستكون القرعة الخاصة متاحة للبث المباشر عبر الإنترنت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.

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