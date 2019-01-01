جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا وتحديد المتأهلين لدور الـ16 أمس الأربعاء، جاء الدور على الدوري الأوروبي الذي سيكتمل مع اعقد متأهليه للدور الثاني اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

سيواجه لاتسيو ستاد رين في مهمة صعبة للنسور يجب الفوز فيها وخسارة كلوج من سيلتيك أو الفشل في التأهل، وسيقابل آرسنال ستاد لييج في ظروفٍ مشابهة لكن التعادل سيكفيه، وهو نفس وضع روما أيضًا الذي ل يضمن التأهل حتى الآن، وأخيرًا سيلتقي مانشستر يونايتد بألكامار.

ستبدأ اليوم الجولة 11 من الدوري السعودي ، لكن كبار الدوري لن يلعبوا اليوم، وسيواجه اليوم الحزم أبها والشباب الرائد والوحدة العدالة.

تتواصل اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز ، وسيلتقي الاتحاد طنطا والمصري المقاولون العرب، أما قمة الجولة فستلعب اليوم بين الزمالك وبيراميدز المرشحين للحصول على اللقب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 12-12-2019، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر "12-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - أبها 15:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الشباب - الرائد 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الوحدة - العدالة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر الرياضية السعودية