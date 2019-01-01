جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي والسوبر الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

كانت مباريات أمس السبت على المستوى المنتظر منها من القوة والندية، وجاء الدور على مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا لكي توفي بوعودها هي الأخرى.

البداية دائمًا من الدوري الإسباني الذي ستتواصل فيه مباريات الجولة 18، وسيواجه اليوم إسبانيول ليجانيس في أولى المباريات، وفي منتصف اليوم تقريبًا سيستضيف أتلتيكو مدريد ريال بيتيس في واندا ميتروبوليتانو، أما الختام فسيكون بمواجهة صعبة على ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو ضد أتلتيك بلباو.

ستكون بداية مباريات اليوم في الدوري الإيطالي هي قمة الجولة بين ميلان وأتالانتا الباحثين عن مقعدين أوربيين مع نهاية الموسم، وفي المساء سيواجه نابولي فريق عنيد هو ساسوولو في ملعب مابي.

سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على واتفورد غدًا في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي ، أما المساء فسنشهد فيه قمة من العيار الثقيل هي ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي .

ستتجه أنظار العالم اليوم للمملكة العربية السعودية حيث ستستضيف كأس السوبر الإيطالي 2019 بين يوفنتوس بطل الدوري ولاتسيو بطل الكأس، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي الهلال.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 22-12-2019، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر "22-12-2019":

كأس السوبر الإيطالي 2019 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - لاتسيو 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - طلائع الجيش 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT وادي دجلة - إنبي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT المصري - بيراميدز 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - مانشستر يونايتد 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - تشيلسي 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - أتلتيك بلباو 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3