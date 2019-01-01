يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

مباراة مرتقبة في السعودية

أعلن يوفنتوس عن قميص خاص سيرتديه في مواجهة لاتسيو بكأس السوبر الإيطالية التي ستقام مساء الأحد في المملكة العربية السعودية.

ويُلعب اللقاء للعام الثاني على التوالي في الرياض، وبمشاركة يوفنتوس الذي فاز السنة الفائتة على ميلان بهدف كريستيانو رونالدو.

ذكر يوفي عبر حساباته أنه سيرتدي قميصاً ستكون اسماء اللاعبين عليه مكتوبة باللغة العربية بمناسبة إقامة اللقاء في السعودية.

وقال جيورجيو ريتشي، مسؤول المبيعات بالنادي، للموقع الرسمي: "الاختيار الهدف منه تكريم أحد الفنون المهمة وإظهار قرب يوفنتوس من العالم أجمع".

وأضاف: "نكتشف معاً آفاقاً جديدة للتواصل والتعاون مع الفنان شاكر كاشجاري يعطي كأس السوبر بعداً خاصاً".

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المباراة بين يوفنتوس ولاتسيو هي الثانية هذا الموسم بعد أن فاز الأخير على البيانكونيري بثلاثة أهداف لهدف مطلع الشهر الحالي في بطولة الدوري.