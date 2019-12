يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

أعلن يوفنتوس عن قميص خاص سيرتديه في مواجهة لاتسيو بكأس السوبر الإيطالية التي ستقام مساء الأحد في المملكة العربية السعودية.

ويُلعب اللقاء للعام الثاني على التوالي في الرياض، وبمشاركة يوفنتوس الذي فاز السنة الفائتة على ميلان بهدف كريستيانو رونالدو.

ذكر يوفي عبر حساباته أنه سيرتدي قميصاً ستكون اسماء اللاعبين عليه مكتوبة باللغة العربية بمناسبة إقامة اللقاء في السعودية.

