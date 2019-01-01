مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020

تبدأ مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك بقمة الجولة بين يوفنتوس وأتالانتا في بيرجامو.

مثل الفريق الأزرق والأسود حجر عثرة أمام البيانكونيري في الموسم الماضي، فأبناء جاسباريني نجحوا في التعادل مع السيدة العجوز ذهابًا وإيابًا في الكالتشيو رغم القوة الكبيرة لزملاء رونالدو ، كما أنهم أقصوا حامل لقب السيري آ من كأس إيطاليا بنتيجة مذلة هي ثلاثة أهدافٍ نظيفة.

القمة الثانية للجولة ستجمع بين نابولي وميلان ، ورغم أن أبناء الجنوب كفتهم أرجح من الروسونيري، إلا أن الأوضاع التي يمر بها الفريق ترجح كفة الفريقين، لكن سيكون على الديافولو خوض مباراة مثالية لضمان الاستغلال الأمثل التي يمر بها الأزرق السماوي البعيد هذا الموسم عن مستواه المعهود.

الإنتر هو الآخر تنتظره مباراة صعبة في الجولة 13 من الدوري الإيطالي ، فمنافسه هذا الأسبوع هو تورينو الذي فاز على الجار حامل دوري أبطال أوروبا 7 مرات بهدفين لهدف، وما سيزيد صعوبة مهمة كونتي إقامة المباراة في أوليمبيكو تورينو معقل التورو.

تحسس روما الطريق الصحيح في الأسابيع الأخيرة، لكن خسارته من بارما في الجولة الماضية قد تسبب أزمة للفريق، لكنه قد يستعيد الثقة بعد مباراة هذه الجولة التي ستكون ضد بريشيا الصاعد حديثًا للسيري آ، أما الجار لاتسيو فستكون مهمته صعبة في استاد مابي الذي سيستضيفه فيه ساسوولو، فيما سيواجه فيورنتينا الذي خسر بالخمسة من كالياري في الجولة السابقة هيلاس فيرونا.

في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 13:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة أتالانتا - يوفنتوس استاد جيويس السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جيانلوكا روكي beIN SPORTS HD 4 ميلان - نابولي جيوزيبي مياتزا السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية دانييلي أورساتو beIN SPORTS HD 4 تورينو - الإنتر أوليمبيكو جراندي تورينو السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4 بولونيا - بارما ريناتو دالارا الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية روزاريو أبيسو beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - فيورنتينا مارك أنطونيو الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنطونيو جيوا beIN SPORTS HD 7 روما - بريشيا أوليمبكو الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - لاتسيو استاد مابي الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دانييلي تشيفي beIN SPORTS HD 1 سامبدوريا - أودينيزي لويجي فيراريس الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية لوكا بايريتو beIN SPORTS HD 4 ليتشي - كالياري إيتوري جياردينيرو الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4 سبال - جنوى باولو مازا الإثنين 25 نوفمبر 2019،

28 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية بييرو جياكوميلي beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 13 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس يوسيب إيليتشيتش - أتالانتا كريستيانو رونالدو - يوفنتوس مالينوفسكي - أتالانتا أندريا رابيو - يوفنتوس هاكان تشالهانوغلو - ميلان أليكس ساندرو - يوفنتوس إسماعيل بن ناصر - ميلان بوريني - ميلان دانيلو - بولونيا سامو كاستييخو - ميلان باني - بولونيا ريكاردو رودريجيز - ميلان هيرناني - بارما دوارتي - ميلان كاستروفيلي - فيورنتينا مالكويه - نابولي إيريك بولجار - فيورنتينا أركاديوش ميليك - نابولي ماتيو - بريشيا فوزي غلام - نابوي بيساو - أودينيزي ماريو روي - نابولي أوكاكا - أودينيزي تونيلي - نابولي سيونيك - سبال أليكسيس سانشيز - الإنتر توموفيتش - سبال ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد كوادوو أسامواه - الإنتر لا يوجد روبيرتو جاليارديني - الإنتر لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد نيكولا كالينيتش - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: