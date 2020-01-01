موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، أبرز المواجهات، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21.

تنطلق مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2020-21 يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ميلادياً، الموافق ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، والتي ستبدأ بمباراة العين ضد القادسية والمقامة في ستاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وفي نفس اليوم سنكون على موعد مع مباراة الرائد ضد الفيصلي، ويتبعها لقاء قوي بين الشباب صاحب المركز الثاني أمام الإتحاد صاحب المركز الرابع.

وفي يوم السبت ثاني أيام الجولة، سيستضيف أبها فريق التعاون، ثم يحل ضمك صاحب المركز الأخير ضيفًا على نادي الإتفاق، وفي أخر مواجهات يوم السبت اللقاء الأبرز والأقوى بالجولة، لقاء قمة بين النصر والأهلي على ستاد الملك فهد الدولي.

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وفي اليوم الآخير من الجولة سنتابع مباراة وحيدة للزعيم، متصدر الترتيب وحامل اللقب نادي الهلال يستضيف فريق الوحدة صاحب المركز الـ14 .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2020-21، القنوات الناقلة، وجدول الترتيب قبل بداية الجولة.

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مواعيد مباريات الدوري السعودي 2020-21 - الجولة الثامنة