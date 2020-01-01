أخبار النصر اليوم | مطالب بمعاقبة أمرابط ونجم العالمي السابق يدافع عن فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

موقف الخماسي المصاب

واصل خماسي النصر المصاب، اليوم الثلاثاء، برامجهم العلاجية والتأهيلية في مقر النادي، في حين حصل بقية لاعبي الفريق على راحة من المران الليلة.

وواصل بيتي مارتينيز وخالد الغنام الجري حول الملعب، بينما يواصل عبد الفتاح عسيري وفراس البريكان برنامجهما التأهيلي، فيما يستكمل عبد المجيد الصليهم برنامجه العلاجي.

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فيديو | الجمهور يطالب بمعاقبة أمرابط

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمغربي نور الدين أمرابط؛ محترف النصر السعودي، طالب على إثره الجمهور بفرض عقوبة عليه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق. ( طالع التفاصيل )

نجم النصر السابق يدافع عن فيتوريا: كبش فداء من الإعلام

دافع هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي السابق، عن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، من هجوم الإعلام عليه، مؤكدًا أنه واجه ظروف صعبة من بداية الموسم. ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (7) | الهلال الأفضل في ثلاث والاتحاد يفعلها لأول مرة بالموسم

"جولة الجحفلة" المسمى الأنسب للجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ شهدت أكثر من مباراة تغيير النتيجة في اللحظات الأخيرة. ( طالع التفاصيل )

فيديو | أجمل 3 أهداف بالجولة السابعة من الدوري السعودي

أعلنت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن ثلاثة أهداف هي الأجمل في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، أبرز المواجهات، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21. ( طالع التفاصيل )

فحوصات طبية لحسم موقف الغنام من مواجهة الأهلي

يسعى النصر جاهدًا لاستعادة مصابيه قبل مواجهة قمة الجولة الثامنة في الدوري السعودي أمام الأهلي يوم السبت القادم.

النصر افتقد لخمسة لاعبين خلال مباراة الاتفاق الأخيرة، لكن أحدهم وهو خالد الغنام سيخضع لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدى قدرته اللعب من الأهلي من عدمها.

مادو: لسنا راضين عما يحدث، لكن التعادل ليس سيئًا

قال عبد الله مادو مدافع النصر أن جميع لاعبي الفريق غير راضين عن أدائهم في المباريات السابقة ومركز الفريق في جدول الترتيب، لكن مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين تجاوز تلك الأزمة والعودة بقوة.

وأضاف حول التعادل مع الاتفاق "التعادل ليس سيئًا، يبقى أفضل من الخسارة، أبارك للاعبين تلك الروح الكبيرة التي أظهروها وقدرتهم العودة في اللقاء وهذا هو الأهم".

تابع في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا مستقبلًا، نحن نعمل بشكل مكثف للعودة للانتصارات وإسعاد جماهيرنا".

وأخيرًا أكد مادو أن انتقال شارة القيادة من لاعب إلى آخر لا يهم كثيرًا بقدر العمل في الملعب، واصفًا جميع لاعبي النصر بأنهم قادة.

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