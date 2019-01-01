مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة القادم 29 نوفمبر 2019، كانت قد أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من النسخة الحالية من المسابقة في يوم 21 من شهر يوليو الماضي، وذلك في مدينة القاهرة بمصر، ثم أنطلقت مباريات الدور التمهيدي والذي افتتحه اتحاد الجزائر يوم 9 أغسطس الماضي وحتى 25 من نفس الشهر.

وقد أجريت القرعة يوم الأربعاء 9 أكتوبر والتي وضعت الزمالك ضمن المجموعة الأولى رفقة مازيمبي ، زيسكو ونادي بريميو دي أوجسوستو، بينما يخوض الأهلي صراعاً ضمن المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي ، بلاتينيوم و الهلال السوداني، في حين تشهد المجموعة الثالثة وجود الوداد و اتحاد العاصمة الجزائرية رفقة صن داونز وبترو أتلتيكو، بينما تضم المجموعة الرابعة الترجي بطل النسخة السابقة مع الرجاء و شبيبة القبائل وفيتا كلوب.

سيتأهل الفائز بالمسابقة لكأس العالم للأندية 2020 المُقام في قطر، والذي سيضم أبطال القارات الآخرى، كما تكون له فرصة في الفوز ببطولة آخرى، حيث أنه سيواجه الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها، ناهيك عن أهمية البطولة في حد ذاتها حيث تُعد هي البطولة الأقوى في القارة السمراء.

قرر الاتحاد الأفريقي أن يكون يوم 3 وحتى يوم 12 من أبريل عام 2020 لتقام به مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سنتابع دور نصف النهائي من 24 أبريل إلى 3 مايو 2020، ولم تتأكد بعد مواعيد المباراة النهائية.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبي الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

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المباراة الموعد الملعب شبيبة القبائل - فيتا كلوب الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب أول نوفمبر الهلال - نادي بلاتينيوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد الهلال النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب الملعب الأولمبي برادس مازيمبي - الزمالك السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

15:00 مصر، 14:00 المغرب تي بي مازيمبي بريميو دي أجوستو - زيسكو يونايتد السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر اتحاد الجزائر - الوداد الرياضي السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب مصطفى تشاكر الرجاء - الترجي السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس صن داونز - بترو إتليتيكو السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

21:00 مصر، 20:00 المغرب لوكاس ماستربيسز موريبي

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المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مازيمبي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زيسكو يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بريميو دي أجوستو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بلاتينيوم 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوداد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اتحاد الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 صن داونز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بترو إتليتيكو 0 0 0 0 0 0 0 0