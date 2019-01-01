تركي آل الشيخ: أرفض الإساءة لرئيس الزمالك.. وهذا الطبيعي للنادي الأهلي

تركي آل الشيخ يوجه رسالة بخصوص مرتضى منصور

رفض تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، الإساءة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأكد أنه يحترمه مثل محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكان آل الشيخ قد تصالح مع الخطيب رئيس الأهلي مؤخرًا، وعادت العلاقات بينهما مرة أخرى بعد فترة انقطاع طويلة منذ تخليه عن الرئاسة الشرفية للنادي.

آل الشيخ رفض إهانة مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل أي شخص، ولا يقبل الإساءة لأسرته مثلما رفض في وقت سابق إهانة الخطيب رغم خلافه معه وقتها.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته".

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وأضاف: "مبروك الصدارة للأهلي.. مع إنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد لعب 4 مباريات، الفوز على الإنتاج الحربي وسموحة وأسوان والجونة.