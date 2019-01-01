خليجي 24 - تاريخ الإمارات.. ما بين اللقبين وعدم الظهور في النسخة الأولى

منافسة قوية ستكون على بطولة خليجي 24 في النسخة الحالية

أيام قليلة وتنطلق النسخة 24 من كأس الخليج العربي أو "خليجي 24"، وتستضيفه هذه النسخة دولة قطر، بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين من أجل اعتلاء قمة الكرة الخليجية والحصول على الكأس.

المجموعة الأولى تضم كلًا من قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما جاء كلًا من السعودية والبحرين والكويت وعمان في المجموعة الثانية، حيث ستشهد البطولة منافسة قوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنطلق المباريات يوم 26 نوفمبر الجاري حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث يتأهل المركز الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي، ويستضيف النهائي ستاد خليفة "الدولي".

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، تاريخ المنتخب الإماراتي في بطولة خليجي وعدد ألقابه والهداف التاريخي لها.

1 - تاريخ الإمارات في البطولة

غاب منتخب الإمارات عن منافسات البطولة في مناسبة واحدة فقط وهي أول نسخة لها عام 1970، وشارك في جميع النسخ المتبقية حيث حقق اللقب مرتين والوصيف 4 مرات والمركز الثالث 6 مرات والمركز الرابع 4 مرات.

أقيمت البطولة على أرض الإمارات العربية المتحدة 3 مرات، نسخ 1982 و1994 و 2007، حيث نجح في النسخة الثالثة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره بالتتويج بها وكانت أول ألقابه في تاريخ خليجي.

2 - أفضل إنجاز للإمارات في البطولة

حقق منتخب الإمارات البطولة في مناسبتين وهم نسخ 2007 و2013، بعد تقديم مستوى أكثر من رائع خلال المنافسات وكتبت أول لقبين.

نسخة 2007 التي أقيمت على أرضهم ووسط جماهيرهم، حيث حقق الفوز على عمان واليمن والكويت تواليًا في دور المجموعات، وفي نصف النهائي نجح في إقصاء المنتخب السعودي بهدف دون رد، وفي النهائي خطف اللقب أمام عمان بنفس النتيجة.

نسخة 2013، حققوا الفوز على قطر والبحرين وعمان في المجموعات، وأقصى الكويت من دور نصف النهائي قبل أن يخطف اللقب من العراق في النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد التوجه لوقت إضافي.

3 - الهداف التاريخي

يتصدر فهد خميس نجم الوصل السابق، هدافين الإمارات في بطولة خليجي برصيد 10 أهداف، سجلهم على مدار 4 بطولات هدفين في نسخة 82 ومثله عام 84 و6 أهداف في نسخة 86 وهدف في نسخة 1990، ويأتي من بعده عدنان الطلياني بتسعة أهداف والذي كان يلعب لنادي الشعب، سجل هدفين في نسخة 84، وثلاثة في نسخة 86 وهدف في نسخة 88 وهدفين في 94 وهدف في 96.