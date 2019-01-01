الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الاتحاد في الدور الأول

مع بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي تعرف على مباريات الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

يُعد الموسم السابق للاتحاد من أكثر مواسمه سوءاً على الإطلاق، فقد عانى العميد من تخبط كبير في النتائج وعدم ثبات في الفريق وأداء لم يُسعد جماهيرة العاشقة بالطبع، فعلى المستوى المحلى لم يستطع النمور أن يُقدم مستوى يليق بهم في كأس الامير محمد بن سلمان حيث أنهى الموسم في المركز العاشر برصيد 34 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن أول مراك الهبوط وثلاث نقاط عن المركز المؤدي لدخول تصفيات الإقصاء والذي يحتله نادي الحزم.

وعلى الرغم من وصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلا أنهم هُزموا على يد التعاون بهدفين دون رد في المباراة النهائية ليعيش نادي الوطن موسماً صعباً على جماهيره العاشقة له، ولم يتوقف الأمر على ذلك ففي البطولة العربية أيضاً لم يستطع الاتحاد أن يعبر من المرحلة الأولى من المنافسة، فقد هُزم من دور الـ32 على يد الوصل.

حتى الآن خرج العميد من جميع البطولات التي نافس عليها وهذا ما يوضح الخلل الواضع والمشاكل الكثيرة في الفريق، والذي من المؤكد سيحاول رؤساء النادي تعديله قبل بداية الموسم القادم من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، والذي بالفعل أصدر الاتحاد السعودي جدول مباريات الدور الأول من البطولة الأهم في السعودية، ويمني جماهير النمور النفس ببدأ موسماً جديداً بقوة يعوض به محبيه ليتناسوا ما حدث في الموسم الماضي، ولكن على كل حال فهناك بطولة مازالت بين إيدي الاتحاد وهي دوري أبطال آسيا التي حقق فيها حتى الآن مشواراً جيداً بتوصفه المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف الوحدة الإماراتي المتصدر برصيد 13 نقطة، في مجموعة لم تكن بالسهلة حيث ضمت معهم كلً من الريان الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.

وبتأهل المونديالي إلى دور الـ16 فسيتواجه مع متصدر المجموعة الأولى وهو فريق ذوب آهن الإيراني الذي تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة ودون آي هزيمة، وهذا ما يضع حملاً ثقيلاً على القائمين على إدارة الفريق، فالمسؤلية التي على عاتقهم تُلزمهم بالعودة مرة آخرى بالعميد إلى وضعه الطبيعي وهو المنافسة على جميع البطولات التي يخوضها.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الموسم الجديد من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، وأهم ديربيات العميد في الدور الأول وأقوى الكلاسيكو الذي ينتظره.

أهم مباريات الاتحاد في الدوري السعودي

ستبدأ أولى مباريات الاتحاد القوية في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 بكلاسيكو سعودي قوي يضع النمور وجهاً لوجه أمام الهلال يوم السبت 21 سبتمبر، 22 محرم بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة، ثم مواجهة الشباب في الجولة الخامسة على استاد الملك فهد الدولي، ثم يلتقي قطبي جدة في الديربي الجداوي الأقوى في المدينة على مر التاريخ بين العميد والأهلي ضمن الجولة التاسعة، وفي الختام لقاء من العيار الثقيل أمام حامل اللقب وهو فريق النصر في الجولة الرابعة عشر.

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كلاسيكو الاتحاد فى الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20:

الجولة المباراة الموعد الملعب الرابعة الاتحاد - الهلال السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الخامسة الشباب - الاتحاد الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر استاد الملك فهد الدولي الرابعة عشر النصر - الاتحاد الجمعة 20 ديسمبر 2019،

23 ربيع الآخر 1441،

19:45 السعودية، 18:45 مصر استاد الملك فهد الدولي

ديربي جدة فى الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20:

الجولة المباراة الموعد الملعب التاسعة الأهلي - الاتحاد الجمعة 1 نوفمبر 2019،

4 ربيع الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

جدول مباريات الاتحاد فى الدور الأول من الدوري السعودي

تبدأ مباريات الاتحاد في كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 بمواجهة الرائد يوم الجمعة 22 أغسطس 2019، 22 ذو الحجة 1440، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، يليها مواجهة التعاون في الجولة الثانية على نفس الملعب في السبت الذي يليه، وهذا ما يُعطي الأولوية للنمور لمحاولة تحقيق نتائجة الإيجابية منذ البداية نظراً لخوض أولى جولاته على ملعبه، ثم يستمر الجدول في إعطاء الفرص للعميد بمواجهة ضمك في الجولة الثالثة قبل أن يتواجه في كلاسيكو قوي ضد الهلال يوم السبت 21 سبتمبر 2019، 22 محرم 1441 بمدينة الملك عبد الله الرياضية أيضاً.

🎥 | تدريبات النمور اليوم الأحد في معسكر دبي https://t.co/p5eMrS1xgU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 28, 2019

جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20: