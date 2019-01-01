بعد رفض عرضي الهلال والاتحاد - الأهلي يحاول ضم بلهندة والصفقة تقترب

بلهندة على رأس قائمة الراحلين عن جلطة سراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

جدد النادي الأهلي المساعي لإحضار المغربي يونس بلهندة؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، إلى الدوري السعودي.

هذا العرض هو الأول للراقي، لكن من قبل حاول الهلال والاتحاد السعوديان الظفر بخدمات المغرب إلا أن النادي التركي رفض، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول المقابل المادي.

جلطة سراي التركي يُحبط رغبة الهلال والاتحاد في التعاقد مع يونس بلهندة

ووفقًا لموقع "Canli Hd Izle" التركي فإن الأهلي قدم عرضًا لجلطة سراي بقيمة 10 مليون يورو، في الوقت الذي يطلب به الأخير مقابل ما بين 12 إلى 13 مليون يورو، للاستغناء عن بلهندة.

وأوضح الموقع أن الصفقة من المتوقع أن تتم لصالح النادي الجداوي، إذا تم الاتفاق بين الطرفين وزالت الاختلافات حول المقابل المادي.

يذكر أن عديد التقارير التركية أكدت أن المغرب صاحب الـ29 عامًا تم وضعه على رأس قائمة الراحلين عن جلطة سراي في الصيف الجاري.

وكان بلهندة قد ارتدى قميص الفريق التركي في صيف عام 2017، وشارك معه في 70 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 20 آخرين.