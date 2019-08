موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على بارما في ملعب إينو تارديني يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2018-19.



خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.

على الجانب الأخر، قدم بارما موسمًا للنسيان حيث انهي الدوري فى المركز الـ14 برصيد 41 نقطة خلف سبال صاحب المركز الـ13 برصيد 42، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الفريق 17 هزيمة فى هذا الموسم، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

لن يفتقد يوفنتوس في أولى مبارياته في الدوري الإيطالي هذا الموسم أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق ماوريسيو ساري جاهزة لحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البيانكونيري في الكالتشيو.

سيبدأ المدرب الإيطالي بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، دوجلاس كوستا، باولو ديبالا.



التشكيل | 4-4-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

لا توجد غيابات في صفوف فريق بارما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة يوفنتوس الصعبة.

