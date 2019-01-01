إدارة يوفنتوس تخضع لرغبة ساري بشأن سامي خضيرة
طالب ماوريزيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس إدارة النادي بالإبقاء على اللاعب الألماني سامي خضيرة نجم وسط ملعب ريال مدريد السابق في صفوف البيانكونيري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدير الفني الجديد معجب للغاية بما يقدمه اللاعب رفقة الفريق في فترة الإعداد.
وأعرب ساري عن ذهوله من المستوى الذي يقدمه النجم الألماني مع الفريق، خاصة في ودية أتلتيكو مدريد، خاصة قدرته على الزيادة الهجومية.
واستجابت إدارة يوفنتوس على الفور لطلب ساري وسحب اللاعب من سوق الانتقالات، بعدما كان معروضًا للبيع خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة فساري ينوي الاعتماد على خضيرة لكن ليس بشكل أساسي، حيث يراه بديلًا مثاليًا حال تعرض وسط الملعب الأساسي للإصابات أو الإرهاق.
جدير بالذكر أن قائمة نادي يوفنتوس الخاصة بالرحيلين تقلصت في الوقت الحالي لتتكون من كل من ماتويدي وروجاني وماندجوكيتش وديبالا وهيجواين.
⭕️ جماهير باريس سان جيرمان متحفظة على تصريح نيمار منذ فترة قريبة في حوار أُجري معه بأن اللحظة الأبرز التي يتذكرها في مسيرته هي الريمونتادا على باريس -فريقه الحالي الذي يدافع عن ألوانه-— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019
للأمانة تصريح مستفز وغير مسؤول من نيمار ✋ https://t.co/ht7HC2KF8J