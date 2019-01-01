موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

أحمد جمال

يفتح استاد سان سيرو أبوابة لاستضافة مباراة قوية بين كلٌا من ميلان ولاتسيو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة التي دائماً ما تكون رائعة بين الفريقين يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 6 ربيع الأول 1441 هجرياً.

مازال الروسونيري يُعاني كثيراً ويقدم نتائج غير جيدة، ولكن يُمني عشاق الديافولو النفس بأن المدرب الجديد سيصلح جميع نقاط ضعف الفريق مع الوقت، ويرى المتفائلين أن الانتصار على سبال بهدف دون رد وأرتفاع رصيد الفريق إلى 13 نقطة ليحتل المركز العاشر هي بداية جديدة للفريق، بعدما كان قد تعادل مع ليتشي في الجولة الثامنة بنتيجة (2-2)، قبل أن يُهزم في الجولة التي تلتها أمام روما بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الأخر يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويقدم أداءً مقبولاً نوعاً ما محلياً على الرغم من فقدانه لبعض النقاط أثر تعادلات غير متوقعة، وأستطاعوا النسور الإيطالية أن يُحطموا دفاعات تورينو وينتصروا برباعية نظيفة، بعد أن انتصروا على فيورونتينا في الجولة التاسعة بهدفين مقابل هدف.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ولاتسيو القادمة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ميلان - لاتسيو سان سيرو الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيامباولو كالفيرسي beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

لا توجد غيابات في صفوف ميلان في مباراته القادمة ضد لاتسيو سواء للإصابة أو للايقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب ستيفانو بيولي.

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🎶 Sempre insieme a te sarò! 🎶

Uniti, non siamo mai soli: domenica arriva la , riempiamo San Siro! 👉🏻 https://t.co/0yZy5vCHwp #SempreMilan pic.twitter.com/U0rb7o9hKA — (@acmilan) November 1, 2019

سيبدأ المدرب ستيفانو بيولي بنفس الأسلوب الذي يحاول فيه تغيير شكل الفريق، وخاصة في ظل الطريقة التي يلعب بها وهي (4-3-3)، وسيعتمد على رومانيولي وليو دوارتي في قلب الدفاع، أمامهم كلٌا من راضي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر ولوكاس باكيتا، وفي الهجوم كريشتوف بيونتيك وبجانبه الجناحين هاكان تشالهانوغلو وصامويل كاستييخو.



التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

تيو هرنانديز - أليسيو رومانيولي - ليو دوارتي - دافيد كالابريا

راضي كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - لوكاس باكيتا

هاكان تشالهانوغلو - كريشتوف بيونتيك - صامويل كاستييخو

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتسيو

لا توجد غيابات في صفوف لاتسيو في مباراته ضد ميلان سوى غياب الحارس سيلفيو بروتو بداعي الإصابة، بينما ستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب سيموني إنزاجي.

سيبدأ المدرب إنزاجي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع الفريق وهي طريقة (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي ستيفان كيسانجا بارتولومو جاسينتو، لويز فيليبي، وفرانشيسكو أتشيربي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي خواكين كوريا وتشيرو إيموبيلي لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2