مالديني: ميلان تفاوض مع نجم نابولي

تفاصيل يتم الكشف عنها للمرة الأولى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف باولو مالديني، مدير القطاع التقني في ميلان، أن الفريق كان في مفاوضات الصيف الماضي للتعاقد مع هيرفينج لوزانو، نجم نابولي الحالي.

لوزانو انضم لصفوف نابولي في ختام سوق الانتقالات الصيفية قادماً من بي إس في إيندهوفن مقابل 42 مليون يورو.

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وقال مالديني مع "TUDN": "تابعنا لوزانو وفكرنا في ضمه، تحدثنا مع وكيله رايولا، ولكن المشكلة كانت في مركزه بالملعب، غيرنا الرسم التكتيكي".

وأكمل: "لو كنا استمرينا بخطة 4-3-3 كانت لتكون مثالية له، كان حلاً لنا، ولكنه اختار الانتقال لصفوف نابولي، وهو فريق آخر كبير، والسبب هو أنشيلوتي".

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وبدأ لوزانو مشواره مع نابولي بقوة بعدما سجل في الخسارة من يوفنتوس 4-3، كما لعب أساسياً أمام سامبدوريا وليفربول.

ويلعب ميلان الأسبوع المقبل لقاء ديربي المدينة أمام الجار إنتر ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.