ميلان ينسحب من صفقة إيفرتون

هداف كوبا أمريكا مطمع لعديد الأندية

أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان انسحب من سباق التعاقد مع إيفرتون سواريس، جناح إيفرتون، رغم الاهتمام الكبير باللاعب.

وكان إيفرتون الذي تُوج هدافاً بكوبا أمريكا الصيف الماضي مع البرازيل محط أنظار ميلان منذ تواجد ليوناردو مديراً رياضياً.

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وبحسب الصحفي الإيطالي الخبير في الانتقالات فابريتسيو رومانو، فميلان قرر عدم متابعة الاهتمام بإيفرتون بسبب مغالاة جريميو في سعره.

وجدد اللاعب مؤخراً عقده مع جريميو، ووضع النادي البرازيلي شرطاً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو في ظل اهتمام عديد الأندية بخدماته.

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وذكرت تقارير أن أرسنال، توتنهام، أتلتيكو مدريد، وإيفرتون من ضمن الأندية التي أبدت اهتماماً في الفترة الأخيرة بضم اللاعب.

الجدير بالإشارة إليه أن عقد إيفرتون الجديد مع جريميو الذي وقعه أكتوبر الماضي يربطه بالنادي حتى 2023.