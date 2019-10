موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في إطار منافسات ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع أن يحافظ البلوز على تقدمه بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الريدز في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليحقق 7 انتصارات متتالية ما بين الدوري ودوري الأبطال، وأيضاً كأس الرابطة والتي استطاع أن ينتصر في الجولة السابقة بسبعة أهداف مقابل هدف على فريق جريمسبي، ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر استطاع مانشستر يونايتد أن يتخطى روكدال في الجولة السابقة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح، ويُعاني الشياطين الحُمر من النتائج السيئة منذ بداية الموسم، ولكن في المباريات القليلة الماضية وخاصة بعد التعادل مع ليفربول يمشي الفريق بخطوات ثابته، واستطاع أن ينتصر في الدوري الأوروبي على بارتيزان بهدف دون رد، ومن ثم انتصر على نورويتش بثلاثية مقابل هدف.

سيغيب عن قائمة تشيلسي في اللقاء ضد مانشستر يونايتد في ثمن نهائي كأس الرابطة كلٌا من أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، روس باركلي، روبن لوفتوس-تشيك وماركو فان جينكل للإصابة، ولن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب آخر.

