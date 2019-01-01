سولشاير يكشف موعد عودة بول بوجبا لمباريات مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يكشف عن موعد عودة بول بوجبا لمباريات الشياطين الحمر.

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن موعد عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لمواجهات الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية تبعت مواجهة الفريق الأخيرة مساء الأمس أمام نوريتش سيتي، وأكد خلالها أن عودة اللاعب لن تكون قبل نهاية العام الجاري.

وقال سولشاير: "لا أعتقد أنه سيعود قبل ديسمبر، لن نراه قبل ذلك التاريخ وسيغيب لفترة طويلة، فهو في حاجة ليكون في أفضل حالاته قبل أن يعود".

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وأضاف: "بوجبا في حاجة للتعافي بشكل كامل قبل العودة ربما نراه في مواجهة شيفيلد يونايتد بعد العطلة الدولية لكن ذلك لن يكون قبل ديسمبر القادم".

وأكمل: "أنا لست طبيبًا لكن إصابته بحاجة للتحسن أولًا، بوجبا لاعب مذهل وهام بالنسبة لنا لكن حان الوقت الذي يثبت فيه غيره نفسه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد عاد أخيرًا مساء الأمس للانتصارات بعد الفوز على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.