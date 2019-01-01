لامبارد يشرح .. لماذا لم يتأثر تشيلسي برحيل هازارد؟

سوبر لامبارد يتحدث عن الفارق بين تشيلسي في وجود هازارد وبدونه الآن

كشف المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد للمرة الأولى عن سر عدم تأثر مشروعه برحيل النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورغم البداية غير المبشرة لسوبر لامبارد وفريقه، التي أسفرت عن هزيمة ساحقة على يد الغريم الشمالي مانشستر يونايتد برباعية نكراء في افتتاح موسم البريميرليج، إلا أنه سرعان ما كشر عن أنيابه بسلسلة من النتائج والعروض المقنعة، وصلت لحد تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات.

وبعد ظهور ملامح مشروع لامبارد، بتأمين المركز الرابع المؤهلة لدوري الأبطال على بعد ثماني نقاط من المتصدر ليفربول وبفارق أربع نقاط عن الجار اللندني آرسنال صاحب المركز الخامس، قال حاكم "ستامفورد بريدج" لموقع النادي الرسمي "شعرت في البداية أن لدينا العديد من الخيارات، في حين كان الجميع يتحدث عن عقوبة الحظر".

وأضاف "عندما تخسر لاعبًا مؤثرًا مثل إدين كان يصنع ويسجل 50% من أهداف الفريق، فعليك أن تقبل ذلك وتبحث عن مكان آخر في الفريق يمكننا من حل المعضلة، ومن حسن الحظ كان لدينا من يستطيع القيام بذلك، لدينا لاعبينا متعطشين لتسجيل الأهداف والتحرك بسرعة في دفاعات المنافسين".

⏱ ميخيتاريان لعب هذا الموسم دقائق أكثر من أوزيل في البريميرليج.



⚠️ ملحوظة: ميخيتاريان غادر أرسنال في الثاني من سبتمبر الماضي! 😳 pic.twitter.com/kIUrhcORfR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

وختم حديثه في هذا السياق "نحن كفريق جماعي، هدفنا دائمًا تسجيل الأهداف، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال، صحيح الجميع كان يريد بقاء هازارد في الفريق، لكننا لم نفعل ذلك، فكما ذكرت، لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، ومن المهم بالنسبة لنا أن نلعب كقوة هجومية، وأعتقد أننا بدأنا نلعب بالطريقة التي يريدها جمهور النادي".