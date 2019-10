موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 26 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 صفر 1441 هجرياً.

استطاع أن يعود الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي إلى تدمير دفاعات الفرق المُنافسة، فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة 19 بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، قبل أن يقصوا على أتالانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من بينهم 7 نقاط تحصل عليهم في أخر ثلاث جولات فقط، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة (2-2)، قبل أن ينتصر بشكل رائع على نورويتش سيتي بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، ومن ثم انتصر على برايتون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، أوليكساندر زينشينكو، رودي وإيميرك لابورتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي 2019-20 حتى الأن.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

دافيد سيلفا - إيلكاي جوندوجان - كيفين دي بروينه

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - برناردو سيلفا

لا يوجد غيابات في صفوف فريق أستون فيلا قبل مباراة مانشستر سيتي سوى اللاعب خوسيه إجناسيو بيليتيرو الذي يغيب للإصابة، بينما لا توجد غيابات بسبب الأيقاف.

