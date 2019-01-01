أخبار الانتقالات: السيتي يجد بديل ساني وأرسنال يتصدر سباق أوباميكانو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تسعى أكبر الأندية الأوروبية دائماً لتقوية تشكيلتها من أجل الحفاظ على أمالها في المنافسة على أكبر البطولات بصورة شبه مستمرة وذلك بالبحث عن أفضل اللاعبين المناسبين لطريقة اللعب في الوقت الراهن وبحسب القدرات المالية لكل نادي على حدا، وذلك من أجل إيجاد أفضل الحلول المؤثرة في تحسين الأداء والنتائج.

يسعى كلا من أرسنال وتشيلسي هذا الموسم للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الجانرز بقيادة إيمري للوصول إلى أفضل تشكيلة له لحصد ثمار عمله، بينما يحاول فرانك لامبارد في موسمه الأول مع تشيلسي تحقيق الأهداف المرجوة بالاسماء المتاحة لحين رفع الإيقاف عن البلوز.

وفي إيطاليا يحاول الإنتر بقيادة كونتي كسر احتكار سيطرة يوفنتوس على الدوري ولكن هذا سيتطلب الكثير من العمل ومزيد من التدعيمات بعد صيف رائع للنيراتزوري في سوق الانتقالات، ويترنح ميلان من أجل الخروج من المأزق الذي وقع به على الرغم أن الروسونيري دعموا صفوفهم بصورة ممتازة هذا الصيف أيضا.

يسعى باريس سان جيرمان في فرنسا للعثور على الطريقة السحرية التي تمكنه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا خاصةً وأن الفوز بالبطولات المحلية لا يعد معضلة بالنسبة لفريق العاصمة، مع الإبقاء على نيمار يملك باريس أمل كبير في تقوية صفوفه بشكل أكبر في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب المفقود.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات كل فريق في المرحلة المقبلة؟

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أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع أوباميكانو

يسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه بشكل قوي في الفترة المقبلة، ويبدو أن الفريق لن يكتفي بالتعاقد مع البرازيلي لويز مدافع تشيلسي السابق وكذلك الإتفاق مع سانت إيتيان على ضم الموهوب ساليبا في الصيف المقبل بعد أن تم إعارته لفريقه السابق هذا الموسم، وبدأ يخطط بالفعل لضم لاعب آخر في هذا المركز.

أشارت مصادر دايلي ميل أن الجانرز يتصدرون سباق التوقيع مع الفرنسي أوباميانكو لاعب لايبزيج الألماني والذي جذب انتباه أكبر الأندية مؤخراً بسبب موهبته الكبيرة، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 50 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير في حال تحرك أرسنال رسمياً للتعاقد مع اللاعب.

مانشستر سيتي يجد بديل ساني في إسبانيا

بدأ مانشستر سيتي بالبحث عن بيدل للألماني ساني الذي انتهى موسمه مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وذلك في مباراة الدرع الخيرية ضد ليفربول، خاصةً مع اصرار بايرن ميونخ على ضم اللاعب بمجرد تماثله للشفاء بسبب اقتناعهم التام بموهبته.

أكدت مصادر تيم توك بأن السيتزين يخططون للتعاقد مع الإسباني ميكيل أويارازابال لاعب ريال سوسيداد والذي يمكنه اللعب في كافة المراكز الهجومية مثل ساني، وذلك في حال هبط مستوى اللاعب بسبب الإصابة أو أصر على الرحيل بسبب خروجه من خطط بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة.

تشيلسي يخطط لضم لاعب أتالانتا في الصيف المقبل

بدأ تشيلسي يخطط لدخول سوق الانتقالات مرة أخرى بمجرد رفع الإيقاف الحالي عنه، ووضع بعض اللاعبين في حساباته تمهيداً للتحرك لضمهم في الصيف المقبل بعد أن يحدد فرانك لامبارد احتياجات البلوز في الفترة القادمة ومن بين هؤلاء اللاعبين هو روسلان مالينوفيسكي لاعب وسط أتالانتا.

أشارت مصادر صحيفة إكسبريس الإنجليزية بأن البلوز مهتمين للغاية بضم الأوكراني في الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط الوسط بسبب كثرة إصابات كلا من باركلي وكانتي في الاونة الأخيرة وعدم اقتناع لامبارد بالكرواتي كوفاسيتش حتى الآن، مما يجعل الأهداف الأخرى أولوية في المرحلة القادمة.

صراع بين السيتي واليونايتد على النرويجي هالاند

دخل قطبا مدينة مانشستر في صراع على ضم النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي بعد المستويات المبهرة التي قدمها مهاجم مولدي السابق منذ بداية الموسم وأدائه التاريخي ضد جينك في أول لقاء يلعبه في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى سجله التهديفي المميز للغاية في الدوري النمساوي.

أشارت مصادر صحيفة ميرور بأن اليونايتد يواجه منافسة شرسة من جاره مانشستر سيتي الذي يخشى من رخيل خيسوس في أي وقت بسبب تذمر اللاعب البرازيلي من الجلوس على دكة البدلاء بسبب اعتماد بيب جوارديولا على سيرخيو أجويرو، في حين أن الشياطين الحمر يعولون على النرويجي سولشار من اجل إقناع هالاند بالقدوم في ظل حاجة اليونايتد لمهاجم بعد بيع لوكاكو وإعارة سانشيز للإنتر.