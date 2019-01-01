جوارديولا يُشيد بأتالانتا ويعلق على إصابة رودري

انتصار كاسح لجوارديولا ورفاقه والمدرب الإسباني يمدح الضيوف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالنتيجة والأداء الذي ظهر به فريقه أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

سيتي حقق الفوز الثالث له بدوري المجموعات في الجولة الثالثة، بعد التغلب على نظيره الإيطالي بملعب الاتحاد 5/1.

البداية كانت بهدف لأتالانتا، قبل عودة إنجليزية بهدفين لسيرجيو أجويرو وثلاثية لرحيم سترلينج.

جوارديولا قال بعد المباراة:"نتيجة رائعة جداً، الطريقة التي لعب بها أتالانتا تسببت في البداية الصعبة، فرضوا رقابة رجل لرجل بطول الملعب".

وأضاف:"لست مندهشاً من نجاحهم في احتلال المركز الثالث بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، ولكن في النهاية انتصرنا ويفصلنا فوزاً وحيداً عن التأهل".

وتابع:"رحيم ظهر بمستوى مذهل جداً، تحركاته بدون كرة تساعد الفريق، كان يمكنه إضافة هدف شخصي رابع".

وأما عن إصابة رودري:"لا أعلم مدتها حتى الآن سنعرف المزيد من التفاصيل غداً، أتمنى أن تصل لحوالي 10 أيام".

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وتابع:"تبدو وكأنها مشكلة في أوتار الركبة، بحالة التعرض للكسر سيغيب لـ3 أسابيع أو شهر".

يذكر أن النتيجة ترفع رصيد سيتي إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، ثم دينامو زغرب 4 شاختار دونيستيك 4 وأتالانتا بلا نقاط.