موعد مباراة ليفربول ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليون، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب جنيف أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وليون يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.

حقق فريق ليون بطولة كأس الإمارات الودية بعد تغلبه على فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف، وأنهى الفريق الفرنسي موسمه الكروي الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، والذي حسم اللقب لهذا العام فريق باريس سان جيرمان بعمدا نجح في حصد 91 نقطة طوال مشواره، فبعد أن نجح الفريق في الحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، تأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وتواجد في التصنيف الثالث للفرق المتأهلة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليون والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - ليون استاد جنيف الأربعاء 31 يوليو 2019،

28 ذو القعدة 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية LFCTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن ليفربول في هذه المباراة الودية شيردان شاكيري للإصابة، وسيكون باقي أوراق يورجن كلوب حاهزة لخوض هذا اللقاء.

سيدخل المدرب الألماني هذا اللقاء ببعض الأسماء الشابة، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، وثلاثي هجومي هم ريان كينت، ديفوك أوريجي، هاري ويلسون.

التشكيل | 4-3-3

سيمون مينيوليه

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

ريان كينت - ديفوك أوريجي - هاري ويلسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

لن يغيب عن فريق ليون في المباراة ضد ليفربول أي لاعب بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

من المتوقع أن يدفع المدرب الجديد للفريق سيلفينيو​ بمابو يانجا وجاسون ديناير في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على موسى ديمبيلي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء، وخلفه ثلاث أوراق هجومية هم، بيرتراند تراوري، حسام عوار، ممفيس ديباي.

التشكيل | 4-2-3-1

أنتوني لوبيز

فرناندو مارسال - جاسون ديناير- مابو يانجا - ليو دوبويس

تياجو مينديز - لوكاس توسارت