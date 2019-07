موعد مباراة ليفربول ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب جنيف أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وليون يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.

حقق فريق ليون بطولة كأس الإمارات الودية بعد تغلبه على فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف، وأنهى الفريق الفرنسي موسمه الكروي الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، والذي حسم اللقب لهذا العام فريق باريس سان جيرمان بعمدا نجح في حصد 91 نقطة طوال مشواره، فبعد أن نجح الفريق في الحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، تأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وتواجد في التصنيف الثالث للفرق المتأهلة.

سيغيب عن ليفربول في هذه المباراة الودية شيردان شاكيري للإصابة، وسيكون باقي أوراق يورجن كلوب حاهزة لخوض هذا اللقاء.

