كلوب: ستغير شكل ليفربول أمام مانشستر سيتي عن مباراة نابولي

ليفربول خسر من نابولي بثلاثية نظيفة مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن الموسم الجديد سيكون صعباً للغاية، مشيداً بلاعب الفريق الشاب إليوت عقب مباراة نابولي الودية مساء اليوم.

وخسر ليفربول من نابولي، مساء اليوم بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كان يوماً صعباً، كان هناك جانبين مختلفين من اليوم، الجانب الأول كان أكثر إيجابياً بالاحتفالات والجمهور".

وواصل: "أما الجزء الأقل إيجابية، كان المباراة لقد لعب الأولاد بشكل رائع وقدموا الكثير من الحيوية في الملعب، علينا أن ندافع بشكل أفضل".

وتطرق المدير الفني الألماني للحديث عن المباراة، وقال: "نابولي بدأ الاستعداد للموسم الجديد معناً تقريباً ولكن موسمهم يبدأ في 24 أغسطس، بعد بداية موسمنا بثلاثة أسابيع، هم يتدربون بشكل سلس".

وتابع: "نحن نفتقد إلى ستة لاعبين من القوام الأساسي للفريق، ولكننا سنظهر بشكل مختلف الأسبوع القادم".

وسيلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع القادم، في إطار مباراة الدرع الخيرية.

وتحدث كلوب عن لاعب الفريق وقال: "اللاعب لديه الكثير من الموهبة، لهذا هو معنا أستطيع أن أقول الكثير من الأشياء الجيدة عن اللاعب، لقد أراد أن يكون جزءاً من ليفربول".

واتم تصريحاته قائلاً، حول رأيه عن المنافسة في الدوري الإنجليزي الموسم القادم وقال: "سيكون موسماً صعباً، علينا أن نتدرب بشكل مكثف من أجل مواصلة النجاحات".