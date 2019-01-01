كلوب: ليفربول ليس مثل برشلونة ومدريد وسوق الانتقالات سيأتي مجددًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يستطيع أن ينفق بنفس الكيفية التي يقوم بها برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه لن يستطيع أن يعادل كل من برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في الإنفاق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الألماني وأكد خلالها أنه سعيد بالفريق الحالي الذي يملكه، وسيحاول تحسينه بعيدًا عن سوق الانتقالات.

وقال كلوب: "هذا العام لن يكون النهاية بالنسبة لليفربول، العام المقبل سيكون هناك نافذة إنتقالات جديدة وهذا الفريق قمنا بالاستثمار فيه بشكل كبير، الآن علينا أن نعمل على تحسينه".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أقول أي شيء بشأن ما تقوم به بقية الفرق في سوق الانتقالات، لكنني لا أعرف كيف يوفرون لكل تلك الصفقات، الجميع لديه فواتير ليسددها في النهاية".

وأكمل: "هناك أربعة أندية في العالم فقط تستطيع أن تقوم بما تريده بسوق الانتقالات، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، نحن لا يمكننا أن نقوم بالأمر مثله، تحقيق كل ما تتمناه ليس سهلًا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد كسر الرقم القياسي الخاص بالانتقالات في مركزي حارس المرمى وقلب الدفاع خلال العام ونصف الآخير بضم كل من أليسون بيكر وفيرجل فان دايك.