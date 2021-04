موعد مباراة ريال مدريد وليفربول الإياب والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة بين ريال مدريد وليفربول، وذلك في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أورويا 2020-2021.

فاز الملكي على الريدز في مباراة الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدف، ويحتاج زملاء محمد صلاح بذلك للفوز على الأقل بهدفين دون رد.

كانت آخر مباريات ريال مدريد الكلاسيكو ضد برشلونة، ونجح في تحقيق فوزًا هامًا في مشواره في الدوري الإسباني بهدفين لهدف، وانتصر أيضًا ليفربول في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي بنفس النتيجة على نادي أستون فيلا.

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول هو الأربعاء 14 أبريل 2021، الموافق 2 رمضان 1442 هجريًا، بملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ستُذاع مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

يُعاني ليفربول من غياب نجمه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة، وكذلك جوردان هندرسون وجو جوميز.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - ناثانيل فيليبس - ترينت ألكساندر آرنولد

جورجينيو فاينالدوم - فابينيو - نابي كيتا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

يُعاني ريال مدريد من غياب القائد سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وداني كارباخال للإصابة، كذلك رافائيل فاران بعد إصابته بفيروس كورونا.

