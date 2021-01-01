جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد سحب القرعة، وما هي القنوات الناقلة للبطولة؟

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 مارس الماضي لتحدد مسار البطولة حتى المواجهة النهائية في تركيا.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة غياب برشلونة للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حينما ودّع من دور الـ16 على يد ليفربول.

كما تأهلت 3 فرق إنجليزية وهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي بجانب وجود فريقين من ألمانيا وهما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بينما غابت الفرق الإيطالية عن المشهد.

وكانت أكبر مفاجآت ثمن النهائي خروج يوفنتوس للمرة الثانية على التوالي من الدور ذاته وذلك على يد بورتو البرتغالي.

وبذلك تعد هذه أول نسخة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2004-2005 التي يغيب عنها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

المحتوى

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 - دور 8

سوف تُقام مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا يومي 6،7 أبريل في الذهاب بينما الإياب بعد أسبوع واحد وتحديدًا يومي 13، 14 أبريل.

Quarter-finals set ✅



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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

تبدأ البطولة بمواجهة بين مانشستر سيتي ودورتموند على ملعب "اتحاد" في الذهاب على أن تكون العودة في "سيجنال إيدونا بارك"، كما يلعب ريال مدريد في اليوم ذاته ضد ليفربول في "ألفريد دي ستيفانو" ذهابًا وإيابًا على ملعب "أنفيلد".

واليوم التالي يشهد مواجهة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في "أليانز آرينا" والإياب سيكون في حديقة الأمراء، وهو إعادة لمواجهة النهائي في الموسم الماضي، أما مباراتي بورتو وتشيلسي فقد تقرر خوضهما على ملعب "رامون سانشيز بزخوان" الخاص بنادي إشبيلية.

المواجهة الذهاب الإياب النتيجة مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 6 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الأربعاء 14 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية - ريال مدريد - ليفربول الثلاثاء 6 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الأربعاء 14 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان الأربعاء 7 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الثلاثاء 13 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية - بورتو - تشيلسي الأربعاء 7 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الثلاثاء 13 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية -

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 - دور نصف النهائي

كما تم تحديد طرفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا، إذ يواجه الفائز من ريال مدريد وليفربول المنتصر من مباراتي تشيلسي وبورتو.

وسوف يلعب الفائز من لقائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المنتصر من مواجهتي مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

المواجهة الذهاب الإياب النتيجة الفائز من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان - الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الثلاثاء 27 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الأربعاء 5 مايو 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية - الفائز من ريال مدريد وليفربول - الفائز من تشيلسي وبورتو الأربعاء 28 أبريل 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية الثلاثاء 4 مايو 2021

21:00 القاهرة، 22:00 السعودية -

أين سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21؟ وما هو موعده؟

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم السبت 29 مايو 2021، ومن المتوقع أن تبدأ المباراة في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول ، تركيا، وكان من المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي نهائي 2019-20، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في نقل جميع الأدوار الإقصائية للبرتغال.

كان الملعب قد استضاف سابقًا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 ، عندما نجح ليفربول في الفوز على ميلان بيرمونتادا تاريخية بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهدافٍ نظيفة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

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