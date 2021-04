جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 مارس الماضي لتحدد مسار البطولة حتى المواجهة النهائية في تركيا.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة غياب برشلونة للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حينما ودّع من دور الـ16 على يد ليفربول.

كما تأهلت 3 فرق إنجليزية وهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي بجانب وجود فريقين من ألمانيا وهما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بينما غابت الفرق الإيطالية عن المشهد.

وكانت أكبر مفاجآت ثمن النهائي خروج يوفنتوس للمرة الثانية على التوالي من الدور ذاته وذلك على يد بورتو البرتغالي.

وبذلك تعد هذه أول نسخة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2004-2005 التي يغيب عنها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

المحتوى

سوف تُقام مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا يومي 6،7 أبريل في الذهاب بينما الإياب بعد أسبوع واحد وتحديدًا يومي 13، 14 أبريل.

